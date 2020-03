Bred politisk opbakning til coronastrategi

Redaktionen Tirsdag, 10. marts 2020 - 17:50

Det er konklusionen efter et møde, som Kim Kielsen havde indkaldt til tirsdag eftermiddag. Tidligere på dagen har flere politikere sendt paragraf 37 spørgsmål vedrørende indsatsen.

- Lederne for partierne har stor forståelse for befolkningens bekymring og understreger i den forbindelse at de støtter kommissionens anbefalinger omkring tiltag, der kan medvirke til hindring af spredning af influenzaen, fremgår det af en pressemeddelelse, udsendt af Naalakkersuisut og med Kim Kielsen afbilledet.

Ubetinget støtte

- Partilederne er ligeledes parate til at støtte alle yderligere tiltag, der måtte komme fra Epidemikommissionen, såfremt situationen ændrer sig, hedder det.

Videre står der:

- Partilederne har stor forståelse for den bekymring, der hersker omkring influenzaen, men vil opfordre befolkningen til at forholde sig roligt. Lederne af partierne opfordrer til, at vi tager vores fælles ansvar alvorligt og følger kommissionens anbefalinger omkring øget hygiejne.