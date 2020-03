Politimester: Gå bare til kaffemik

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. marts 2020 - 11:34

Politimester Bjørn Tegner Bay understregede ved dagens pressemøde om corona-situationen, at landet ikke skal gå i stå på grund af frygt for smitte.

- Selvfølgelig skal vi stadig gå til kaffemik og se venner og familie. Men gør op med dig selv, at hvis du lige er landet fra Italien (højrisikoområde red.) så skal du ikke tage til kaffemik, siger han.

Det skal man heller ikke, hvis man bare har en almindelig forkølelse eller anden sygdom, understreger politimesteren.

- Det er almindelig omsorg for dine medmennesker, at du ikke udsætter dem for smittefare. Det er selvfølgelig endnu mere vigtigt nu. Men hvis du er rask, så gå du bare til kaffemik, siger politimesteren.

Det er et fællesansvar at undgå smitte

Efter situationen med atlantflyet i Kangerlussuaq i går har flere spurgt om, hvornår man vil begynde at tjekke folk i lufthavnen, eller om man vil sætte en begrænsning for folk, der kommer ind i landet fra risikoområder.

- Men der er vi slet ikke endnu, siger Bjørn Tegner Bay.

- Alle de forholdsregler, der er taget i brug nu, er frivillige. Det vil for eksempel sige, at folk der kommer hjem fra risikoområder, selv kan bestemme, om de vil i hjemmekarantæne i 14 dage.

Politimesteren indskærper, at vi alle sammen skal tage et samfundsansvar for at undgå spredning af sygdommen.

- Den strategi, vi har, afhænger af, at folk overvejer, hvordan de kan hjælpe samfundet. Det vil sige, at de selv tager initiativ til at hjælpe myndighederne og deres egne familier, ved at tage vores anbefalinger seriøst.

Endnu engang blev ting som håndhygiejne og at undgå nærkontakt nævnt som de vigtigste forholdsregler.

Sundhedsvæsenet skal kunne følge med

Både landslæge og politimester er enige om, at det bliver svært at undgå, at virusset kommer til Grønland. En af grundende til de mange anbefalinger er netop, at håndtere situationen bedst muligt, når det sker, forklarer landslæge Henrik L. Hansen.

- Vi skal forsøge at undgå, at mange bliver smittet på en gang, så sundhedsvæsenet ikke kan følge med, siger han.

Udfordringen er ifølge landslægen, at der ikke kan findes mere sundhedspersonale, end der allerede er.

- Den reelle situation er, at hvis antallet af syge overstiger den kapacitet, vi har, så skal de syge behandles uden for Grønland. Men det fungerede fint, sidst vi havde et stort udbrud af influenza, siger Henrik L. Hansen.

