Branche vil privatisere havnefaciliteter

Kassaaluk Kristensen Søndag, 13. august 2023 - 15:35

50 virksomheder inden for det maritime erhverv i Grønland har fået en gylden mulighed for at give input til Naalakkersuisut i deres arbejde for en ny havnelov.

Departementet for infrastruktur er i dialog med Nuuk Maritime Netværk og ønsker at få erfaringer og ønsker fra branchen, så den nye havnelov kan blive mere effektiv og bæredygtig for alle Grønlands havne.

- Vi finder det som branche meget positivt, at der er et politisk ønske fra Naalakkersuisut om at høre branchens erfaringer, samt at der generelt er et ønske om at forbedre servicen for de private virksomheder, så vi kan skabe vækst og udvikling i Grønland, siger formand for Nuuk Maritime Netværk, Cuno Jensen.

Ønsker havneanlæg

Nuuk Maritime Netværk har tidligere på året bakket op om et havneprojekt i Nuuk, der er planlagt af en privat aktør. Her mener netværket, at det skal være havnerelaterede opgaver der skal ligge i havnearealer.

Med den gældende havnelov bliver separate selskaber underlagt selvstyrets krav for takstopkrævning. Netværket ønsker at forenkle den proces og dermed lette adgangen til private havneanlæg til for eksempel turistaktører.

- Selvstyrets administration af havneanlæg ønskes fremadrettet fokuseret på kritisk infrastruktur, mens mindre havneaktiviteter kan håndteres med øget myndighed og selvbestemmelse for kommunerne, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Afgifter bekymrer

Nuuk Maritime Netværk er også bekymret for de stigende afgifter på krydstogtskibe, der kan presse antallet af turister. Naalakkersuisut forventer at fremlægge et lovforslag om havneafgifter denne efterårssamling for bedre at kunne regulere turismen i Grønland.

Netværket har et stærkt ønske om en mere ensartet tilgang til afgifter, så der kan skabes lige vilkår for byer som Sisimiut og Nuuk.

- Vi ser frem til den kommende havnelov, der imødekommer både nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder, siger formanden for netværket, Cuno Jensen.