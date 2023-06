Havne-netværk anbefaler Nyt Land-projekt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. juni 2023 - 17:51

Netværket Nuuk Maritime Netværk støtter projektet Nyt Land, som Grønlands Maritime Center og Jens Salling, tidligere medejer af Polar Seafood, står bag.

Det siger netværkets formand Cuno Jensen til Sermitsiaq.AG:

- Vi støtter op om det projekt, der er mest maritimt relateret. Som vi ser det, har Salling og Grønlands Maritime Center det mest maritime spor. Det projekt koncentrerer sig fuldstændig om det maritime. Der er ikke andet puttet ind, siger Cuno Jensen.

Nuuk Maritime Netværk har omkring 60 virksomheder som medlemmer, der alle har relation til havnen. Netværket blev etableret af Kommuneqarfik Sermersooq og det selvstyreejede Sikuki Nuuk Harbour i 2021.

Beslutning sparket til hjørne

Netværket går nu ind i debatten om vurderingen af to projekter, der kæmper om et attraktivt havneareal i Nuuk.

Her ses øen, der spiller en vigtig rolle i begge de foreslåede projekter. arkitekt thomas riis aps

Kommunens forvaltning har tidligere anbefalet kommunalbestyrelsen at godkende projektet Nyt Land.

Men erhvervsmanden Kåre Moth-Lund har indleveret et alternativt forslag under høringsfasen, som politikerne vil have gransket nøjere.

Kommunalbestyrelsen har derfor foreløbig sparket beslutningen til hjørne.

Hos Nuuk Maritime Netværk mener man, at med den centrale havnenære placering af projektet bør det udelukkende indeholde maritime-tiltag:

Mangel på havne relaterede områder

- I al respekt for de andre ting for selvfølgelig er der behov for opbevaring af containere og andet rundt omkring i byen. Men vi synes ikke, at havnerelaterede områder skal bruges til det, fordi vi har så få havnerelaterede områder i byen. Vi er nødt til at have det reserveret til os, der har med havnen at gøre, siger Cuno Jensen.

I Nuuk Maritime Netværks styregruppe sidder Bent Salling fra netop Polar Seafood, som spiller en rolle i projekt Nyt Land samt Mike Høegh, der er bestyrelsesformand i Grønlands Maritime Center.

Spørgsmål: Er I enige i styregruppen, eller har I fået et kraftigt vink fra Salling og bestyrelsesformanden for Grønlands Maritime Center?

- Vi er enige, siger Cuno Jensen, der anerkender, at netværket har nogle store spillere med tydelige interesser i Nyt Land-projektet.

Havnenære arealer bør bruges til havnerelaterede projekter

Spørgsmål: Der er jo ellers havnerelaterede elementer i det andet projekt - blandt andet henvises der til, at det er svært for fiskerne at have deres joller, og det vil Kåre Moth-Lund lave mere plads til med nye bådbroer. Men det tæller ikke så meget?

- Det synes vi i hvert fald ikke. Det tæller mere, at vi får flyttet den maritime skole ud, hvor den skal ligge i nærheden af vandet, hvor den bruge de relevante faciliteter, samt at vi får noget opbevaringsplads til fiskeredskaber, som kan ligge i nærheden af vandet og ikke alle mulige andre steder som i dag, siger Kuno Jensen.

Kåre Moth-Lund har indsendt ovenstående projekt som alternativ.

Kåre Moth-Lunds Avataq-projekt indeholder eksempelvis en plan om langtidsparkeringsplads og en betonelementfabrik, og det ønsker Nuuk Maritime Netværk altså placeret andet steds:

- Vi har stor forståelse for, at byggeriet og andre ikke maritime erhverv også har brug for plads, men disse arealer må findes andre steder hvor det ikke blokerer for udvikling af maritime aktiviteter tæt på havnen, udtaler Kuno Jensen.