Brændstof skal der til

Merete Lindstrøm Søndag, 09. maj 2021 - 07:57

Flyvevåbnets Air Transport Wing Aalborg har netop afsluttet missionen ”Brilliant Ice”, hvor formålet er at levere 700.000 liter flybrændstof til Station Nord. Her bruges brændstoffet blandt andet til opvarmning, elektricitet og tankning af fly.

På grund af havisen kan brændstoffet ikke sejles til stationen og derfor flyves det ind med forsvarets Hercules-fly fra Andøya i Norge.

Forsvaret oplyser til Sermitsiaq.AG, at landingsbanen ved Station Nord er en naturbane i Nordøstgrønland og er ca. 1800 meter lang. Om sommeren består overfladen af grus og om vinteren af en issål (tromlet sne). Der findes stort set ingen af de faciliteter på stationen, der findes i en almindelig lufthavn – derfor kræver operationer derfra omhyggelig planlægning og stiller særlige krav til både fly og besætning.

I alt skal der leveres omkring 700.000 liter brændstof til Station Nord, hvilket kræver en hel del flyvninger. Hercules’en har haft to store tanke monteret i lastrummet, og der leveres mellem 16.000 og 19.000 liter brændstof pr. flyvning. Det betyder at hercules-flyet skal foretage omkring 40 flyvninger for at få fyldt depoterne på stadion nord op.

Det er en C130J Hercules med to besætninger og støttepersonel, der har stået for missionen.

Forsvaret oplyser til Sermitsiaq.AG, at Flyvevåbnets C130J er perfekt til at beflyve Station Nord, da den netop er designet til at operere fra en non-standard landingsbane og samtidig kan transportere en relativt stor mængde gods.

-Som mange andre steder i Grønland er vejret på Station Nord yderst omskifteligt, og kombineret med den afsides beliggenhed gør det alt sammen beflyvning af stationen til en spændende og udfordrende mission for besætningerne, udtaler en af piloterne, der har været med på missionen.