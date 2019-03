Adgang: Grønland kæmper for at åbne Station Nord

Redaktionen Fredag, 15. marts 2019 - 06:53

Selv om Grønlands Politi fortsat siger nej til, at man flyver direkte fra Svalbard til Station Nord i Nordgrønland, da det hverken en godkendt grænsestation eller lufthavn, kæmper man fra selvstyrets side for at få genåbnet for de flyvninger, som politiet ellers aldrig har givet tilladelser til.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi skal gøre Station Nord tilgængelig. Jeg vil presse på over for Justitsministeriet, så vi i samarbejde med justitsministeren og den danske regering kan finde en god løsning på sagen. For mig er der ingen tvivl om, at forskere og råstofselskaber har interesser i at kunne bruge lufthavnen på Svalbard som forbindelse til Station Nord, siger naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen.

Naalakkersuisoq er nu gået aktivt ind i sagen. Han mål er at gøre det nemt at komme til Station Nord og Nordgrønland, så investorer og mineselskaber på den billigste og letteste måde kan komme til Nordgrønland.

