Borgmestre: Fokus på krænkerne er på tide

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 01. juni 2019 - 12:06

De fem kommuners borgmestre slår det fast med syv tommer søm.

Det er uacceptabelt at børn bliver seksuelt krænket.

- Vi slår det fast. Det, krænkeren gør mod børn, det er en forbrydelse der absolut er det skammeligste! Det siger de fem borgmestres talsmand, Avannaata Kommunias borgmester, Palle Jerimiassen (S).

At skulle beskytte børn mod en krænker, der tidligere har krænket børn, er en opgave, som borgmesteren vægter højt. Han har selv ytret sig om hårdere og hurtigere konsekvenser for krænkeren som borgmester for den nordligste kommune, og nu går han sammen med landets øvrige fire borgmestre, og siger det samme.

- Vi skal finde en løsning der gør, at krænkeren får sin straf lige så snart, man finder ud af ugerningen. Det er ikke forsvarligt at lade en person, der har krænket et barn være det samme sted, for så er alle andre børn i fare, siger han til Sermitsiaq.AG.

Bedre arbejdsgange

Palle Jerimiassen indrømmer blankt, at det er svært at have en fast tidsramme for at foranstalte en person, der har krænket et barn.

Svagheden ved de store kommuner er, at der er langt imellem bostederne. Det betyder også, at flere sager om krænkelser af børn må vente, da der er lang ventetid.

- Vi må begynde at tænke nyt. De gamle arbejdsgange, som vi har arvet fra dengang, der var flere kommuner, dem må vi skrotte og selv begynde at lave mere fleksible arbejdsgange, der passer til vores struktur. I dag er det desværre sådan, at vi bare er i gang med brandslukninger, hvor der ikke er tid til forebyggende indsatser, det må vi ændre, siger Palle Jerimiassen.

Hurtigere foranstaltninger

Derfor mener han at arbejdsgangene skal være mere effektive, så krænkere kan fjernes hurtigere fra stederne, for at undgå, at flere børn bliver krænket.

- Vi skal være hurtigere til at fjerne og foranstalte krænkerne, så flere børn ikke bliver krænket. Ved foranstaltningerne bør vi også begynde at tænke på, at gøre noget ved krænkerne, så de fremover ikke skal krænke nogen igen, på den måde vil der være et fald af antallet af krænkere, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Landets fem borgmestre kom med en fælleserklæring om at samarbejde for at bekæmpe seksuelle krænkelser af børn, fredag den 31. maj.