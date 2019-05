Borgmestre går sammen mod seksuelle krænkelser af børn og unge

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 31. maj 2019 - 17:21

Landets borgmestre holdt i dag fredag møde i Nuuk, for at etablere en fælles indsats mod seksuelle overgreb på børn og unge.

- Jeg er meget glad for den gode samarbejdsvilje, som alle borgmestrene har. Vi tænker ikke på, hvilken parti, vi har som baggrund. Vi tænker på at hjælpe børnene, som har brug for vores hjælp, siger Asii Chemnitz Narup (IA), borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Fælles erklæring

Borgmestrene er kommet med en fælleserklæring, hvor de gør det klart, at seksuelle krænkelser mod børn og unge er et nationalt problem, og at adfærden i samfundet skal ændres for at bekæmpe dette.

Kommunerne erkender, at selvom de alle har arbejdet for at nedbringe seksuelle krænkelser, så er det endnu ikke lykkedes for dem. Derfor går alle kommunerne sammen om en løsning af problemet.

- Trods en række isoleret set udmærkede initiativer og en lang stribe af øgede bevillinger til området – er blevet spildt dyrebar tid på at

hver kommune har forsøgt at kæmpe med problemerne hver for sig, skriver de i en fælleserklæring.

Tværkommunalt samarbejde

Helt konkret vil kommunerne samarbejde mere i sager, der omhandler seksuelle krænkede børn, og ved behov skal kommunerne bede om hjælp i andre dele af landet.

Løsninger der involverer kommunernes forvaltninger og ansatte, herunder pædagoger, socialarbejdere, lærere, socialrådgivere samt ikke mindst politiet, skriver de fem borgmestre.

Men det er ikke kun i landet, kommunerne vil kigge efter hjælp. Også danske myndigheder og andre relevante internationale organisationer, vil kommunerne overveje.

- Vi må erkende, at problemet er så stort, at vi ikke kan klare det alene. Vi skal stå sammen, og vi skal ikke glemme, at arbejdet også gælder for krænkeren, lige så meget som for børnene. Vi skal stå sammen om dette problem, siger Palle Jerimiassen (S), borgmester i Avannaata Kommunia, og talsmand for alle de fem borgmestre.

Erkend det som epidemi

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen kunne ikke deltage i mødet, på grund af en rejse til Tasiilaq. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen var også inviteret, men gav afslag, da han mener, at den relevante naalakkersuisoq skal deltage i mødet. Til det, mener Asii Chemnitz Narup, at formanden for Naalakkersuisut bør deltage i arbejdet.

- Han har i nytåret 2017 sagt, at alle år skal være børnenes år. Derfor håbede jeg, at han ville deltage. Vi må begynde at se på seksuelle krænkelser af børn som en epidemi. Op mod 40 procent af befolkningen har været krænket som barn, hvis det var en anden smitsom sygdom, der hærgede landet, ville formanden for naalakkersuisut have deltaget i de relevante møder, det bør han også gøre her, siger Asii Chemnitz Narup.