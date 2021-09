Borgmester: Selvmord og vold gør ondt at høre om

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. september 2021 - 11:08

Fredag eftermiddag trådte et forbud mod salg af alkohol i kraft i Tasiilaq og omkringliggende bygder. Kommuneqarfik Sermersooq havde anmodet Naalakkersuisut om forbuddet efter en henvendelse fra sundhedsvæsenet.

Ifølge kommunen kom henvendelsen, efter at byen inden for kort tid har haft 15 husspektakler, to selvmord, fire selvmordstrusler og seks voldssager.

Borgmesteren kalder situationen for dybt ulykkelig:

- Vi støtter naturligvis op om et midlertidigt forbud, som kan stoppe den. Det gør virkeligt ondt at høre om de mange personlige tragedier, der har været i løbet af få dage, så jeg er ikke i tvivl om, at dette er den rigtige beslutning, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA) ifølge kommunens hjemmeside.

Flere alkoholfrie aktiviteter

Forbuddet mod salg af alkohol gælder i to uger, og borgmesteren lover ekstra hjælp til byen:

- Jeg har bedt vores forvaltning om tilbud om krisehjælp gjort klar, og jeg synes, det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at samle op om de mennesker der er blevet ramt.

- Jeg har også bedt om at der kommer mange flere alkoholfrie aktiviteter i de næste 14 dage, som borgerne kan samles ved. Det kan for eksempel være koncerter eller orienteringsløb, udtaler Charlotte Ludvigsen.