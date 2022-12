Borgmester: Prøveperiode skal sikre flere godkendte borgerforslag uden for Nuuk

Anders Rytoft Mandag, 05. december 2022 - 12:52

- Det er vigtigt for os i kommunalbestyrelsen, at borgerne har mulighed for at komme med gode idéer til os politikere.

Sådan lyder det fra Avaaraq S. Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hendes udmelding kommer i kølvandet på en beslutning om, at borgerforslag fra bosteder uden for Nuuk kun skal have 50 stemmer for at blive sendt til behandling.

Udelukkende projekter i Nuuk

Prøveperioden gælder fra 1. december og tre måneder frem.

- Jeg glæder mig meget til at se, hvilke ideer borgerne vil komme med i denne prøveperiode, udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse.

Siden 2020 har borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq haft mulighed for at stille borgerforslag på kommunens borgerinddragelsesportal. Ifølge kommunen har mange benyttet sig af muligheden, mens flere forslag er nået frem til politisk behandling, lyder det videre.

Indtil videre er det dog kun forslag, som har drejet sig om projekter i Nuuk, der har fået de 250 stemmer, som det kræver for at blive sendt til behandling i det relevante fagudvalg. Det er blandt andet derfor, at man nu vil prøve at nedsætte kravet til antallet af underskrifter udenfor Nuuk.

Du kan fremsætte dit eget eller stemme på andres borgerforslag her.