Borgere ønsker større hytter

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. marts 2022 - 17:43

Nuuks fjorde har mange muligheder for at bygge fritidshytter i store, frie områder. Alligevel kan borgerne kun søge om godkendelse til fritidshytter op til 40 kvadratmeter, hvilket svarer til 16 skriveborde i areal.

Interessen for et borgerforslag på kommuneqarfiga.gl tyder på, at borgerne ønsker at kunne bygge lidt større fritidshytter i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Kommuneqarfik Sermersooq har, som den eneste kommune i Grønland, en grænse for hyttestørrelser 40 kvadratmeter. De øvrige kommuner har 50, 60 og 80 kvadratmeter. Det må anses for utidssvarende, at verdens geografisk største kommune kun tillader 40 kvadratmeter. Støt derfor dette borgerforslag, om af få forhøjet denne grænse, lyder det fra forslagsstiller, Eva Aviâja Sondbjergs i sin begrundelse.

Forslagsstilleren ønsker at øge begrænsningen af grundarealet på fritidshytter fra 40 til 60 kvadratmeter.

250 stemmer på 90 dage

Et borgerforslag skal opnå minimum 250 stemmer i løbet af 90 dage før, kommunalbestyrelsen tager emnet op på et kommunalbestyrelsesmøde.

Forslag om at kunne bygge større hytter i Kommuneqarfik Sermersooq har indtil nu fået 196 stemmer, og mangler dermed mindst 54 stemmer, før kommunalbestyrelsen kan overveje at drøfte emnet. Der er endnu 26 dage til afstemningen udløber.