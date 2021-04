Borgmesterpost i Avannaa: Minik Høegh-Dam peger på Sakio Fleischer

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. april 2021 - 11:49

Stemmeslugeren i Avannaata Kommunia, Minik Høegh-Dam vælger nu at trække sig tilbage som borgmesterkandidat, og oplyser på sin Facebookside, at han har valgt at indstille den politiker i partiet, der fik næstflest stemmer som borgmester.

- Jeg har taget beslutningen for at opnå tryghed for borgerne i Avaannaata Kommunia og for at føre en ordentlig og fokuseret politik, skriver Minik Høegh-Dam.

Inuiaqatitta toqqisisimanissaat pillugu aalajangiineq. Politikki inuiaat sinnerlugit pisussaavoq, inuit ataasiakkaat... Slået op af Minik Høegh-Dam i Onsdag den 14. april 2021

I sit opslag understreger han igen, at han er frifundet i sagen om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer i kredsretten og at han forventer samme udfald i Landsretten. Den ankede sag er endnu ikke berammet.

- Jeg er ikke i tvivl om at den kommende borgmester vil udføre et godt arbejde. Og jeg vil fortsat arbejde for samfundet, oplyser Høegh-Dam.

Den politiker i Siumut, der har fået flest stemmer efter Minik Høegh-Dam er Sakio Fleischer med 135 stemmer, da Palle Jerimiassen med 338 stemmer som bekendt har vælgt at melde sig ud af partiet efter valget. Sakio Fleischer har været 1. viceborgmester for Palle Jerimiassen i den forgangne valgperiode. Han kommer fra Uummannaq.