Borgmester: Lokaludvalg har stor betyding for Tasiilaq

Redaktionen Søndag, 05. marts 2023 - 12:47

- Det er dejligt at høre, at lokaludvalget er så aktiv og opmærksom på borgernes behov, og har fingeren på pulsen.

Sådan lyder det fra Avaaraq S. Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på at lokaludvalget i Tasiilaq har fremlagt deres årsberetning for 2022. Borgmesteren har fulgt med på skærmen fra rådhuset i Nuuk, hvor hun er blevet præsenteret for de enkelte tiltag i året, der gik - samt planerne for 2023, oplyser kommunen på deres hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Tasiilaqs nye bræt har slået dørene op

Lokaludvalget har blandt andet kunnet berette om, at der er blevet afholdt et erhvervsseminar samt seksualundervisning for unge, arrangeret i samarbejde med organisationen SUSNOW. Desuden har lokaludvalget i samarbejde med Siu-Tsiu støttet en skraldeindsamling og opførelsen af møbler til hytten i Tasiilaartik.

Samspillet mellem kommunen og borgerne

Lokaludvalget har også arrangeret fællesspisning for ældre og støttet flere projekter og initiativer via sponsorater.

I 2023 vil lokaludvalget støtte forskellige arrangementer for byens borgere med 350.000 kroner, herunder tre storoprydninger og en grillaften under sommerens skraldindsamling.

Der vil også blive bygget to broer ved elvene i fjorden for at forbedre vandringsmulighederne og doneret 100.000 kroner til en forskønnelse af byen, herunder renovering af legepladser og opførelse af bænke og pavilloner.

- Der har været mange aktiviteter i løbet af det sidste år, og dette års planer ser også ud til at være spændende, og vil gavne borgerne i Tasiilaq meget, siger Avaaraq S. Olsen.

Borgmesteren påpeger, at alle lokaludvalg i kommunen har en rigtig stor indflydelse på byerne, og deres arrangementer berører borgerne direkte. Så de har en rigtig stor betydning for sammenspillet mellem kommunen og borgerne, siger hun.