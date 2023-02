Tasiilaqs nye bræt har slået dørene op

Redaktionen Onsdag, 08. februar 2023 - 14:45

Det nye bræt i Tasiilaq er blevet indviet tirsdag.

Brættet er et fint lille hus, der er centralt placeret foran byens store butik, med plads til salg af kød, fisk og fugle. Det vil være hjemsted for fisker- og fangerforeningens medlemmers salg af grønlandsk proviant, oplyser Pernille Thorup, udviklingschef i Vi samarbejder i Tasiilaq.

Byggeriet af det nye bræt har været undervejs længe. Det har flere gange været på og af det kommunale budget. Men nu står det endelig færdigt og har fået en flot udformning med sten, der minder om gamle dages lokale byggeskik, forklarer udviklingschefen.

Pernille Thorup mener, at brættet vil have en positiv effekt på både fisker- og fangerforeningens medlemmer, der har ønsket det igennem mange år, samt på erhvervslivet i byen, der vil blive understøttet af de fiskere og fangere, som vil bruge det som salgssted.

Et fællesprojekt for byen

Hun tilføjer:

- Det er også godt for skabelsen af nye arbejdspladser, da det åbner mulighed for byens unge til at blive fiskere og fangere.

Michael Waentz fra Iserit har stillet sig til rådighed med byggestyring. Siu Tsiu, en socioøkonomisk virksomhed i Tasiilaq, har bidraget ved at samle mange af stenene til husets ydervægge.

Igdlo, Ungdommens Kulturhus, har været involveret i tømrerarbejdet omkring taget, at lave mad til håndværkerne under byggeriet og har komfuret igang i forbindelse med åbningen af huset. De drømmer om at lave street-food til turister om sommeren.

Alt i alt er brættet en velkommen tilføjelse til Tasiilaq, der vil bringe glæde og fordele til både fisker- og fangerforeningens medlemmer, erhvervslivet i byen, unge iværksættere og samfundet som helhed.