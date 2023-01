Borgmester: Lad os lytte til børns klimabudskaber

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 26. januar 2023 - 13:00

- Vi ved for meget om klimaforandringer til ikke at gøre noget. Vi skal handle sammen.

Sådan lyder et af budskaberne fra Nakuusa, som præsenterede deres budskaber til politikerne torsdag den 18. januar.

Nu reagerer borgmester i Avannaata Kommunia, løsgenger Palle Jerimiassen og opfordrer til at lytte til børnenes ønsker og forslag.

- Det er vigtigt at lytte til de unge og jeg er imponeret over deres indsats. Fra politisk side er der enighed om, at vi i Avannaata Kommunia skal styrke en række af de områder, som de unge også peger på, siger borgmester Palle Jerimiassen.

Renere alternativer end biler

Et af budskaberne, som Nakuusa har præsenteret til politikerne er, at der bør komme mere fokus på eldrevne busser og cykler frem for biler der bruger brændsel, så forureningen fra trafikken mindskes.

De unge spørger også i deres resolution om der er planer om at benytte mere vedvarende energi lokalt og på landsplan.

- Avannaata Kommunia har en målsætning om Ilulissat skal være CO2-neutral i år 2030, og vi politikere er meget opmærksomme på, at vi udvikler på en bæredygtig måde. Det er vigtigt, at alle gør en indsats, siger borgmester Palle Jerimiassen.

Sortering er vigtig

De unge, der kommer fra Avannaata Kommunia, og som har været med til topmødet udtrykker et ønske om mere sortering af affald.

Det affald, der skal forbrændes bør samtidig skabe energi, der benyttes til varme. I Avannaata Kommunia er der allerede fokus på affaldssortering, hvor glas og metal sorteres fra alment affald. I 2023 vil farligt affald også blive sorteret hver for sig, oplyser Avannaata Kommunia. Farligt affald er som batterier, kemikalier, spildolie, spraydåser, malingsrester og elektronik.

Resolutionen er udarbejdet af unge under Nakuusas topmøde i december 2022.