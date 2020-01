Borgmester: Giv os nu ansvaret for Selvstyrets lejeboliger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 23. januar 2020 - 10:31

I et paragraf 37-svar fra Naalakkersuisoq for Boliger Karl Frederik Danielsen fremgår det, at der for tiden er 108 lejemål, som er i såkaldt ”tomgang”. Det vil sige, at lejemålene ikke er i brug på grund af enten renovering, skimmelbehandling, udlejningsvanskeligheder eller afventer en eventuel renovering eller nedrivning.

- Diskussionen om, hvad der skal ske med de tomme boliger, har stået på for længe. Tiden er inde til, at der træffes en beslutning. Som borgmester for en by, hvor vi står i akut boligmangel, er jeg bestemt ikke tilfreds med selvstyrets ubeslutsomhed. Vi har behov for handling nu, mener borgmester Charlotte Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun henviser til, at der igennem de seneste fire år har været forhandlinger om, at Selvstyret skulle overdrage sine udlejningsboliger til kommunerne. Alle er principielt enige, men alligevel bliver der ikke truffet en endelig beslutning.

Store konsekvenser

- I Kommuneqarfik Sermersooq oplever vi de store konsekvenser som boligmanglen har. Både i form af hjemløshed, og virksomheders manglende muligheder for at trække arbejdskraft til byen. Det er et problem vi tager meget alvorligt. I 2019 tog vi derfor 350 nye offentlige boliger i brug, oplyser Charlotte Ludvigsen, der henviser til at der er opført 2000 personer, som står på en venteliste til en offentlig bolig alene ved det kommunale selskab Iserit.

Hvis kommunen havde ansvaret for Selvstyrets udlejningsboliger, så er borgmesteren overbevist om, at kommunen ikke ville tillade at ende i en situation, hvor 108 lejligheder står tomme.