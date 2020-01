Flere INI A/S lejligheder skal nedrives

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. januar 2020 - 15:58

Der ligger et stort arbejde for INI A/S, når flere lejligheder skal enten renoveres eller nedrives.

Som det fremgår i naalakkersuisoq for boliger, Karl-Frederik Danielsens svar til Demokraternes Justus Hansen, blev i alt 115 lejligheder taget ud af brug i 2019, med henblik på renovering eller nedrivning.

Lejlighederne er fordelt på disse byer:

lIulissat: 27 lejemål

Aasiaat: 19 lejemål

Sisimiut: 23 lejemål, som vil blive taget i brug igen, når renovering er gennemført

Maniitsoq: 46 lejemål

Flere bygninger sat ud af drift

Der er dog flere lejligheder, som allerede er sat uden for drift før 2019. Antallet af lejlighederne er på nuværende tidspunkt uvist, da INI A/S har fået et nyt IT-system, og derfor først kan opgøre lejlighedernes antal ved at trække tallene ud af systemet manuelt.

Men i alt 29 bygninger, fordelt i disse byer, er sat ud af drift før 2019:

Nuuk: 1 bygning

Maniitsoq: 5 bygninger

Qaqortoq: 5 bygninger

Narsaq: 4 bygninger

Nanortalik: 3 bygninger

Paamiut: 1 bygning

Aasiaat: 5 bygninger

Qasigiannguit: 2 bygninger

lIulissat: 3 bygninger

Disse lejligheder skal ligeledes enten renoveres eller nedrives.

Flere lejligheder uden lejere

Naalakkersuisoq for boliger oplyser, at der er andre bygninger og lejemål, der står uden lejere i midten af januar 2020. Disse har flere årsager.

- INI A/S oplyser, at tomgang for Selvstyrets bygninger, hovedsagelig skyldes renovering, skimmelbehandling, udlejningsvanskeligheder eller afventer bygningsejers stillingtagen til enten nedrivning eller renovering. Særlig for Kommune Kujalleq og Paamiut står en del lejemål foran nedrivning, oplyser Karl-Frederik Danielsen i sit svar til Justus Hansens paragraf 37-spørgsmål.

Lejlighederne er fordelt i disse byer: