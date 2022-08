Borgmester siger stop: Det går for godt med turismen i Ilulissat

Anders Rytoft Mandag, 29. august 2022 - 10:34

Grønland satser stort på turismen - og i Ilulissat har krydstogtsæsonen 2022 været god. Antallet af krydstogtskibe, der besøger byen og isfjorden, er endnu højere end før corona. Det drejer sig om 60 krydstogtskibe i den igangværende sæson. Såvel så godt. Men kan der alligevel komme for mange turister?

Og ja, det kan der, mener Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Falder over hinanden

I en pressemeddelelse oplyser kommunen, at der nogle dage ankommer så mange gæster på en gang, at byen ikke kan håndtere antallet.

- Vi ønsker ikke at have masseturisme, det ødelægger oplevelsen for turisterne, og det overbelaster lokalsamfundet, siger Palle Jerimiassen, der desuden mener, at en stor del af oplevelsen er at mærke den unikke, storslåede natur:

- Den får man ikke, hvis man er ved at falde over hinanden.

LÆS OGSÅ: Krydstogt skaber økonomisk vækst

Palle Jerimiassen efterspørger, at man fremover koordinerer anløbsplanerne bedre med ønsket om, at der bliver taget hensyn til lokalsamfundet og dets begrænsninger.

Begrænset indtjening

Borgmesteren har desuden en smertegrænse for antallet af besøgene.

- Vi kan ikke modtage mere end 1.000 krydstogtturister om dagen.

Der er pres på byens restauranter og seværdigheder, hvilket også er med til at ødelægge oplevelsen for de turister, der overnatter og lægger penge lokalt, mener Palle Jerimiasen. Han oplyser tilmed, at det er begrænset, hvor mange penge kommunen faktisk tjener på at modtage krydstogtskibe.

- De skibe vi modtager, betaler en afgift, men den går direkte til Selvstyret. Og når vi her i Ilulissat ofte er den sidste destination, skibene ankommer til, så har gæsterne allerede købt det, de ønsker, så de lægger ikke mange penge i land, forklarer borgmesteren.

Bæredygtig natur og økonomi

Han glæder sig over, at så mange turister ønsker at besøge Grønland og Ilulissat, men understreger, at det er nødt til at hænge sammen.

- Der er selvfølgelig udgifter forbundet med at servicere de mange turister. Havnen skal vedligeholdes, UNESCO-området skal værnes om, og der skal generelt være service i byen. Det er turismen selvfølgelig nødt til at hjælpe med at finansiere. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at turismen er bæredygtig, både for naturen og økonomien.