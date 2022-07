Krydstogt skaber økonomisk vækst

Redaktion Lørdag, 16. juli 2022 - 14:24

- Det er skønt, at vi er kommet i gang igen efter at være nedlukket i to år, siger indehaver af Tupilak Travel Henrik Skydsbjerg.

Både turismen men især krydstogtturismen i Grønland har skiftet karakter.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Tidligere klagede de forskellige lokalområder over, at krydstogtskibene ikke lagde nogen penge lokalt men bare forventede at blive serviceret.

Nu er krydstogtskibene fundamentet under de mange forskellige turoperatører og iværksættere inden for turisterhvervet, der er dukket op i hele landet.

Efter to års krise på grund af corona-pandemien er der nu fuld gang i turismen alle steder og på alle områder.

48 krydstogtanløb

Kommuneqarfik Sermersooqs nye Erhvervsstrategi 2022-26 betegner turisterhvervet som det erhverv, der vil vokse mest de kommende år.

- Og væksten er allerede i gang.

Det siger Henrik Skydsbjerg til Sermitsiaq.

- Vi sælger mellem 12.000 og 15.000 ture til krydstogtskibene i år og skaber dermed beskæftigelse til alle operatører i byen. Det betyder øget beskæftigelse og øget omsætning, tilføjer han.

I alt er der programsat 48 krydstogtanløb i Nuuk i år mod 36 i 2019. Så der er tale om en ny rekord. Og de nye skibe, der er kommet ind, er typisk større end tidligere, oplyser Henrik Skydsbjerg.

Alene i år kommer der 31.895 krydstogtturister til Nuuk, heraf skal Tupilak Travel servicere 26.369 (opgørelsen er fra 7. juni, så der kan være sket ændringer siden).

Tallet stiger til 38.744 i 2023, hvoraf Tupilak Travel skal servicere 34.642. Det er opgjort per 17. juni 2022, så der kommer sikkert mange flere.

