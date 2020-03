Borgmester kaster sig ind i bolig-opgør

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. marts 2020 - 15:59

Naalakkersuisut har efter fire års forhandlinger vendt op og ned på dets boligpolitik. I fire år har forhandlinger med kommunerne haft et sigte: de selvstyre-ejede boliger skulle overdrages til kommunerne. Men pludselig er det ikke længere Selvstyrets politik.

- Jeg undrer mig meget. Vi har i flere år været i forhandlinger om at overdrage selvstyrerts boliger til kommunerne. Datoen for overdragelsen er blevet udsat gang på gang, og nu ønsker Naalakkersuisut pludseligt at gå den modsatte vej, siger IA-borgmester Charlotte Ludvigsen fra Kommuneqarfik Sermersooq til Sermitsiaq.AG.

- Det, der er vigtigt for mig, er, at vi får flere og bedre boliger de steder, hvor der i dag er boligmangel. I de seneste år har vi taget næsten 500 nye boliger i brug, mens Selvstyret kun har leveret et ganske beskedent antal boliger. Set i det lys, synes jeg ikke, det virker som en god ide at overdrage opgaven til Selvstyret. Det er tydeligt for mig, at det er kommunerne, der har størst fokus på at bygge boliger – ikke Selvstyret, understreger hovedstadskommunens borgmester.

Charlotte Ludvigsen fastslår, at man ude i kommunerne har fokus på at få løst konkrete problemer.

- I Selvstyre-regi er jeg bekymret for, at boligpolitikken kan blive afgjort af politiske magtkampe, og at nye boliger ikke vil blive overført, der hvor der er brug for dem, siger hovedstadskommunens politiske chef og peger desuden på følgende:

Ond tro

- Det er os i kommunerne, der kommer til at kæmpe med konsekvenserne af de manglende boliger i form af hjemløshed og manglende arbejdskraft, derfor er det også mest logisk, at der er os, der har ansvaret for boligerne.

Hun håber, at Naalakkersuisut er lydhør over for fornuftige argumenter, og at de ikke har forhandlet i ond tro igennem de seneste fire år.

Af de papirer, hun hidtil er blevet præsenteret for, har Naalakkersuisut ikke været inde og definere betingelserne for overdragelsen af de kommunale boliger til den fælles boligadministration.

- Jeg kan imidlertid ikke forestille mig, at Naalakkersuisut forventer, at de kan overtage boliger til flere milliarder kroner gratis, understreger hun.