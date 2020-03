Kovending i Selvstyrets boligpolitik

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. marts 2020 - 06:58

Naalakkersuisut har på et møde den 6. februar truffet en beslutning, som pludselig vender op og ned på de forhandlinger, der igennem fire år er ført mellem Selvstyret og kommunerne i den Politiske Koordinationsgruppe.

Af referatet fra mødet den 6. februar fastslås det, at Naalakkersuisut godkender, ”at der i Programplan for Boliger som udgangspunkt arbejdes videre med Model 1, som fremgår af bilaget, for den fremtidige organisering af boligområdet”.

Det er lykkedes Sermitsiaq.AG at få indsigt programplanen, hvor det bliver uddybet, hvad der ligger til grund for ”Model 1”.

Centralisering

Det viser sig, at Selvstyret nu vil foretage en centralisering af de offentlige lejeboliger i stedet for at overdrage boligmassen til de enkelte kommuner.

Model 1 bærer i notatet en overskrift, der hedder: Én fællesoffentlig boligafdeling, hvor alle kommunale og selvstyreejede boliger samles i en fælles boligafdeling, hvor eneste undtagelse er Illuut.

-Denne konstruktion udmærker sig ved en række fordele, hedder det i notatet, som ridser følgende punkter op:

Stor mulighed for låntagning, i kraft af en god lånegaranti i samlingen af midlerne

Der er betragtelige stordriftsfordele, hvor én enhed vil kunne varetage den samlede administration. Det vil være en simplere og sandsynligt billigere løsning end i dag, hvor både INI og Iserit foretager boligadministration.

Der vil være stor mulighed for udligning mellem (nuværende) boligafdelinger, således at midlerne bruges der, hvor det er mest hensigtsmæssigt og hvor behovet er størst. Det er således en løsning med stor fleksibilitet.

Af udfordringer i Model 1 nævner notatet:

Der skal opnås enighed mellem fem kommuner og Selvstyret om finansieringsmodellen.

Der vil være en stor opgave i forhold til den fremadrettede prioritering af vedligehold samt store forskelle i behovet for vedligehold lokalt. (Løsningen til dette, vil dog være den lovmæssige regulering på baggrund af en række principper og mål for enheden).

Kommunerne er fortsat med

På mødet den 6. februar besluttede Naalakkersuisut også, ”at kommunerne fortsat inddrages i det videre arbejde, således at den Politiske Koordinationsgruppe på sit kommende møde forholder sig til løsningsmodellen”. Desuden fremgår det af referatet, at ”helhedsplanen for Boliger godkendes og igangsættes snarest muligt”.

Den Politiske Koordinationsgruppe skal mødes i morgen i Kangerlussuaq og her skal kommunerne i fællesskab for første gang forholde sig til de nye politiske toner i boligpolitikken.