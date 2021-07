Borgmester i Kujalleq bekymret for smitte

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. juli 2021 - 08:01

Der er tirsdag konstateret i alt to smittede i Qaqortoq, en i Narsaq og en i Narsarsuaq.

Borgmester i Kommune Kujalleq er bekymret over risikoen for smittespredning:

- Udviklingen er bekymrende. Jeg håber, at befolkningen følger myndighedernes anbefalinger og restriktioner, så vi kan holde smitten nede og hurtigt går over den, siger borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede til Sermitsiaq.AG.

Lav vaccineandel bekymrer

Landslægeembedet har tidligere udtrykt bekymring omkring den lave tilslutning til coronavaccinationen i Sydgrønland. I april blev knap to tredjedele af borgere over 18 år vaccineret, mens resten takkede nej.

LÆS OGSÅ: Vaccine: Kun to ud af tre takker ja i syd

Der blev arbejdet på endnu en vaccinationsrunde, dog uden den store tilslutning. Og det beklager borgmesteren:

- Det er virkelig beklageligt, at tilslutningen er så lavt. Vi har opfordret borgerne til at takke ja til vaccinen, og vi opfordrer løbende til det. Hvis tilslutningen er lav, er der risiko for, at sundhedsvæsenet ikke kan følge med, ved et smitteudbrud, siger Stine Egede.

Hun fortæller også, at offentlige institutioner kan risikere at lukke ned i perioder, hvis personale bliver smittede.

Nedlukning i offentlige institutioner

Ligesom Sisimiut, som også er blevet vurderet til at have høj risiko for smitte, har Kommune Kujalleq valgt at indføre flere tiltag for at forebygge smitte i samfundet.

- Plejehjemmet er lukket for besøgende. Socialforvaltningen i alle byer og Sullissivik i alle byer og bygder er også lukket for personlig henvendelse. Borgere med akutte sager kan komme ind og blive betjent, hvis de har forudgående aftaler, men der skal være to meters afstand, forklarer Stine Egede.

Udover disse opfordrer borgmester i Kommune Kujalleq om at begrænse sejlads i kommunen.

- Ved at rejse mere, er der større risiko for, at smitten spreder sig hurtigt. Så selvom Naalakkersuisut ikke påbyder det, så vil jeg gerne opfordre borgerne til at begrænse rejseriet. Vi ved ikke, hvornår smitten er der, og vi har set at det kan gå hurtigt, siger Stine Egede.