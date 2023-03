Borgmester holder kortene tæt i affaldsspørgsmål

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. marts 2023 - 11:45

Det er endnu ikke sikkert, at det fælleskommunale affaldshåndteringsselskab, ESANI A/S, skal håndtere affald i Avannaata Kommunia.

Kommunen har endnu ikke modtaget et tilbud, og forhandlingerne omkring ydelser og betaling er endnu ikke igangsat. Det understreger Avannaata Kommunias borgmester, Palle Jerimiassen (løsgænger) overfor Sermitsiaq.AG.

- Når et forslag til en servicekontrakt er modtaget, så skal kommunalbestyrelsen selvfølgelig tage stilling til tilbuddet. Der er endnu ingen aftale, understreger borgmester Palle Jerimiassen og oplyser, at kommunen overvejer muligheden efter Kommune Qeqertaliks forslag om at tilbyde service til nordkommunen.

Udtalelsen kommer efter, at Sermitsiaq.AG i begyndelsen af ugen kunne fortælle, at ESANI arbejder på en servicekontrakt til særkilt Avannaata Kommunia i forhold til affaldshåndtering.

Service som midlertidig løsning

Avannaata Kommunia har igennem en årrække arbejdet på at løse deres affaldshåndtering selv. Kommunen er som den eneste kommune ikke medejer af ESANI A/S, og kommunen skal finde midler til at bygge egne forbrændingsanlæg i byerne.

Avannaata Kommunias anmodning om dispensation til at afbrænde affald i det fri er afvist af departementet for miljø, der kræver, at kommunen skal komme med en langsigtet plan om deres affaldsforbrænding. Afbrænding af affald i det fri er således ikke en mulighed i 2024.

Palle Jerimiassen forklarer, at kommunen er klar til at præsentere deres mål for kommunens affaldshåndtering til Naalakkersuisoq for Miljø, Kalistat Lund (IA).

- Vi har en langsigtet plan. Men det kræver midler, og det kræver tid at forberede alle fire byer og 21 bygder til at opnå en bæredygtig affaldshåndtering. Derfor ønsker vi tid til at forberede vores mange bosteder til en bæredygtig affaldshåndtering, der er lokalt forankret og som er tilpasset vores bosteder, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Direktøren i ESANI A/S har oplyst til Sermitsiaq.AG, at selskabet vil arbejde på en servicekontrakt, som formentlig vil stå klar om et par uger.