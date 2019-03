Borgmester forstår ikke nedskæring af Avalak-tilskud

redaktionen Torsdag, 07. marts 2019 - 15:01

- Hvad vil Naalakkersuisut med de studerende?

Sådan spørger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), efter Naalakkersuisut har halveret tilskuddet til Avalak fra 404.000 kroner til 200.000 kroner.

- Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvad Naalakkersuisut vil med de studerende i Danmark. For mig at se er støtten til Avalak en investering i vores ungdom, og deres vilkår som studerende og det er et spørgsmål om at få fortalt vores unge, der dygtiggør sig i Danmark, at vi satser på dem og har brug for dem, når de er færdiguddannet. Derfor forstår jeg simpelthen ikke Selvstyrets disposition, siger hun ifølge kommunens hjemmeside.

Asii Chemnitz Narup mener derimod, at at landspolitikerne burde arbejde for at skabe bedre vilkår for de studerende i Danmark.

- Vi skal styrke indsatsen for at motivere flere til at uddanne sig, og give de studerene endnu bedre muligheder for at rejse, komme hjem, netværke med vores erhvervsliv og administration. Det har vi som land en stor interesse i at støtte. I dag er der en nettoudvandring af grønlændere fra landet. Det harmonerer temmelig dårligt med ønsket om fremskridt, ønsket om vækst, ønsket om selvstændighed. Det kræver en indsats fra Grønlands side, og en konkret tilkendegivelse over for vores dygtige og uddannelsessøgende unge, at vi satser på dem, har brug for dem og ønsker at de skal bruge alle deres talenter og kompetencer i Grønland, lyder det fra Asii Chemnitz Narup.

Naalakkersuisoq for uddannelse Ane Lone Bagger har forklaret, at tilskuddet på 400.000 kroner har været midlertid, der samtidigt opfordrer, at organisationen kan søge tips- og lottomidler.