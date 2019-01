Borgmester afviser lukkede døre

Walter Turnowsky Onsdag, 23. januar 2019 - 07:59

Der er intet odiøst i, at medlemmerne af arbejdsgruppen om Narsarsuaqs fremtid er pålagt tavshedspligt mens arbejdet foregår. Det skriver borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S) i en pressemeddelelse med overskriften 'Vi arbejder ikke bag dørene, men arbejder for en samlet kommune'.

I kommissoriet for arbejdsgruppen hedder det at 'arbejdet og de oplysninger og konklusioner dette afstedkommer skal behandles med streng fortrolighed af arbejdsgruppen'.

Men det er ikke et udtryk for lukkede døre, mener Kiista P. Isaksen (S).

-Inden arbejdsgruppen fremlægger for de ansvarlige politikere, har man lagt op til, at medlemmer skal arbejde uforstyrret, for enhver, der har gode erfaringer med at arbejde med vigtige sager er vidende om, at det er almen kutyme at have tavshedspligt indtil færdiggørelsen af et projekt; men fremlæggelsen af deres resultater vil ikke være hemmeligholdt, og derfra kan arbejdet være klar til at komme videre, skriver hun i pressemeddelelsen.

- Arbejdsbeskrivelse er godkendt

IA's medlem af kommunalbestyrelsen, Stine Egede har kritiseret fortroligheden i arbejdsgruppen. Hun mener ligeledes, at Kiista P. Isaksen har skrevet under på kommissoriet uden at kommunalbestyrelsen har været tilstrækkeligt inddraget. Men det afviser borgmesteren blankt.

- Beslutningen om oprettelsen af en arbejdsgruppe blev taget for længe siden, og selve oprettelsen, der blev forhalet af valget til Inatsisartut, blev realiseret i september måned 2018. Oprettelsen af arbejdsgruppen, hvor deltagerne var nogle medlemmer af kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen, Naalakkersuisoq og Foreningen Bevar Narsarsuaq, blev meddelt offentligt gennem medierne, og senere blev det fremlagt i kommunalbestyrelsen den 28. november, og kan læses i kommunalbestyrelsens mødereferat.

- Da arbejdsbeskrivelsen for medlemmerne af arbejdsgruppen og den politiske styregruppe, som er udstukket af Naalakkersuisut var til offentlig høring i oktober måned 2018, blev den godkendt af alle, derfor er der ingen grundlag for at fremkomme med påstande om, at der arbejdes bag lukkede døre gennem medierne og de sociale medier.

Imens har også Pele Broberg (PN) meldt sig blandt kritikerne af fortroligheden i arbejdsgrupperne.

- Hvorfor arbejder man henover hovedet på befolkningen, hvorfor må de ikke inddrages under arbejdet? Skriver han i en pressemeddelelse.

Kiista P. Isaksen (S) mener, at man netop arbejde i hele befolkningens interesse.

- For kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er vigtigt at føre en tillidsskabende styring, og i takt med det arbejder vi for en samlet kommune, og i den henseende at leve en tryg tilværelse uanset hvor man bor i kommunen, skriver hun.