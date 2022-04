Borgere skriver under på en fredet kolonihavn

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. april 2022 - 17:46

Bevar Nuuk kolonihavnen.

En digital underskriftsindsamling med sådan en overskrift bliver delt flittigt på de sociale medier.

På nuværende tidspunkt er der 330 borgere, der har skrevet under på den digitale underskriftsindsamling.

- Lad os få lov til at bevare Nuuks kolonihavn, et fredet område. Vi behøver ikke bygninger i hele byen. Der må gerne være områder, hvor der ikke er nogle bygninger, hvor vi kan se naturen/fjeldene, lyder det i beskrivelsen af underskriftsindsamlingen, som du kan finde HER.

For meget trafik

Underskriftsindsamlingen er blevet til, efter et byggeprojekt, der vil forsøge at udnytte den tomme plads ved kolonihavnen i Nuuk er kommet i høring i Kommuneqarfik Sermersooq.

Projektet skal rumme bed&breakfast, galleri og restaurant og foreslås etableret i forlængelse af en gangbro, som kommunen har anlagt.

Nogen af de borgere, der har skrevet under på bevaring af kolonihavnen som den er nu, begrunder, at der vil være alt for meget trafik, når projektet realiseres. Andre påpeger, at flere andre projektansøgere i samme område har fået afslag.