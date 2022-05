Boligselskab får stort overskud - og nyt bestyrelsesmedlem

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. maj 2022 - 14:22

Overskuddet i selvstyrets boligselskab Illuut A/S blev langt større end ventet i 2021. Illuut ejer og driver en række af Selvstyret relativt nybyggede boliger.

Årets resultat blev på hele 28,5 millioner kroner, og det er der flere årsager til, forklarede selskabets direktør Torben Pauls på tirsdagens generalforsamling.

Ifølge direktøren har selskabet eksempelvis kun fået brugt 2,3 millioner kroner ud af et budget på 3,4 millioner kroner til vedligehold og renovering.

Ingen bud på fugeprojekt

- Vi fik ikke priser hjem på et udbud i et stort fugeprojekt, som skulle have været årets store projekt, lød det fra direktøren på generalforsamlingen.

Ifølge direktøren er det dog siden lykkedes at komme delvist i gang med projektet. Derudover har Illuut i årets løb valgt at indfri et stort lån, hvilket også har medvirket til det gode resultat. Illuut har desuden fået solgt en række boliger, som også tæller med i resultatet.

Omsætningen landede på 71 millioner kroner, og egenkapitalen er nu på 231 millioner kroner.

Finn Olesen træder ud af bestyrelsen

På generalforsamlingen blev det oplyst, at Finn Olesen trækker sig fra bestyrelsen, og at Naalakkersusiut har peget på Jørgen Aqe Møller som erstatning for Finn Olesen.

Jørgen Aqe Møller er for nyligt blevet præsenteret som ny økonomidirektør i Royal Arctic Line. Han har været ansat i Royal Arctic Line siden 2017.

Bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynge blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

- Udviklingen i Illuut har vist mulighederne i offentligt ejerskab af ejendomme - også som langsigtet investering for Selvstyret, sagde bestyrelsesformanden på generalforsamlingen.