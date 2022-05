RAL præsenterer endnu en ny økonomidirektør

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. maj 2022 - 15:47

Det bliver Jørgen Aqe Møller, der afløser Peter Christoffersen i forbindelse med hans planlagte fratrædelse. Det oplyser Royal Arctic Lines bestyrelse på virksomhedens Facebookside.

Jørgen Aqe Møller kommer fra en stilling som ansvarlig for risiko og processtyring i Royal Arctic Lines økonomiafdeling, hvor han tiltrådte i 2017. Han er uddannet civilingeniør fra DTU og har efterfølgende suppleret sin uddannelse med en HD i Regnskab og Økonomistyring samt en HD i Finansiering fra CBS.

- Jeg ser frem til, sammen med den øvrige direktion, at medvirke til en øget samfundsværdi af de vigtige forandringer som Royal Arctic Line har udført i de senere år. Det bliver spændende at bidrage til løbende at få optimeret og strømlinet brugen af den etablerede infrastruktur til gavn for vores slutkunder, den grønlandske befolkning, siger den nye økonomidirektør.

Han har erfaringer som softwareudvikler, konsulent i den finansielle sektor i Danmark samt som økonom i Finansdepartementet i det Grønlandske Selvstyre.

Første kandidat trak sig igen

Den 3. april præsenterede RAL Jan Egtved Knudsen som afløser for virksomhedens økonomidirektør Peter Christoffersen per 1. maj 2022.

Men allerede den 12. april lød meldingen at Jan Egtved Knudsen trak sig fra stillingen igen af private årsager.

- Bestyrelsen har udpeget Jørgen Aqe Møller som en meget velegnet CFO-kandidat fra selskabets egne rækker. Jørgen er med sin faglige baggrund yderst kompetent til at indgå i direktionen, der skal føre selskabet ind i realiseringen af den nye strategi. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at Jørgen har accepteret og ønsket at påtage sig ansvaret som CFO/Økonomidirektør, udtaler bestyrelsesformand Ulrik Blidorf på vegne af en enig bestyrelse om udpegelsen.

Administrerende direktør Verner Hammeken er glad for, at det ender med en intern kandidat.

- Vi må erkende, at selvom vi har fulgt en proces med ekstern søgning via et anerkendt bureau, så har processen ikke formået at få vores interne kandidater frem, men det lykkedes endelig, da vi pludselig var i en situation, hvor vi skulle starte helt forfra, udtaler direktøren.