Bogpenge til MIO og Nanu Børn

Redaktionen Onsdag, 29. december 2021 - 15:58

- Vi lovede at donere 10 procent af bogsalget til MIO og Nanu Børn, så de to organisationer vil nu modtage et beløb på 23.700 kroner til deling, siger Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG.

- Det er vigtigt at påskønne de gode kræfter – ikke mindst frivillige - der på forskellig vis forsøger at gøre en forskel for børn, som af den ene eller anden grund er havnet på livets skyggeside. Særligt MIO har de senere år med en ildsjæl i front formået at sætte børns vilkår på dagsordenen.

- Det er sket med en imponerende styrke. Nanu Børn er en lokal organisation i hovedstaden, som tilsvarende har gjort en forskel for forsømte børn og familier i knibe gennem flere år. Og kaffemik-table-bogen er jo netop en fotobog om Nuuk set indefra, så det var også et naturligt valg, lyder det fra Christian Schultz-Lorentzen.