Ny fotobog om ombejlet Nuuk

Redaktionen Fredag, 03. december 2021 - 11:13

I dag er Nuuk et vibrerende kraftcenter for kultur, erhverv, politik, sport og administration. En af klodens mindste hovedstæder og samtidig en charmerende mini-metropol. En by med vokseværk. I 1917 talte Nuuk 365 sjæle – i dag 19.000!

En mildt sagt forandringens by, der nu får sit eget fotografiske signalement i form af en moderne billedfortælling, der netop er kommet i handlen.

Bag bogudgivelsen står mediehuset Sermitsiaq.AG, der med ”Hyldest til Nuuk” indkredser landets hovedstads arktiske puls og profil.

Den rigtige idé

Mediehuset har gennem tiden udgivet en række bøger, og hvad er mere naturligt også at portrættere Nuuk. Et kraftcenter, alle har et forhold til, og som gennemgår en forrygende udvikling i disse år, siger Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG.

Bogudgivelsen føjer sig til en række andre bøger, udgivet af Mediehuset. De senere år er det blevet til biografier med politikerne Lars-Emil Johansen og Kuupik Kleist samt flere klummebøger med tekster af Noah Mølgaard.

Som mediehus er vi en kulturbærende institution. Derfor udgiver vi bøger i det omfang, vi har ressourcer til det, og når ideen er helt rigtig. Det er den her. Nuuk fortjener sin egen moderne foto-fortælling, og jeg er meget glad for resultatet. Bogen er både historisk dokumentation og et vildt, spændende øjebliksbillede, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Mediehusets fotograf gennem tiden

Fotografierne er taget af Leiff Josefsen, mens de korte billedtekster er skrevet af Niels Ole Qvist, begge ansat i mediehuset Sermitsiaq.AG.

Bogen – som bærer undertitlen Kaffemik-Table-Book - er illustreret med over 90 fotografiske pletskud, der flugter med bogens forord:

”Det er fotografiets kunststykke, at det kan fastholde det flygtige. Fastfryse et magisk sekund og sætte verden i stå. Det hele roterer hastigt videre, men nu har vi dét billede, som minder os om, hvad der skete – og hvordan det var.”

10 procent af indtægterne fra salget af bogen doneres til MIO og Nanu Børn.