Børnetalsmanden: Hele familien skal inddrages for at hjælpe barnet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 25. september 2019 - 06:25

Børnetalsmanden og børnerettighedsorganisationen MIO genkender og bekræfter de problemer, som Grønlands Politi har besjrevet i sin rapport ”Tasiilaq - En kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014-2018” som blev offentliggjort i går.

- Politiet har med sin rapport udarbejdet et solidt arbejdsredskab for en holdbar og bæredygtig udvikling i Tasiilaq og bygderne. Jeg kan kun erklære mig enig i politiets konklusioner og anbefalinger, skriver børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

10-14-årige piger mest udsatte

Ifølge politiets rapport er piger mellem 10-14-årige mest udsatte for seksuelle overgreb i Tasiilaq, da halvdelen af de 191 sager, der omhandler seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq mellem 2014-2018 omhandler piger i den aldersgruppe.

Aviâja Egede Lynge tilslutter sig især politiets konklusioner og anbefalinger om forebyggende indsatser. MIO har i sin rejserapport om Tasiilaq i 2016 allerede gjort opmærksom på, at det blandt andet er vigtigt, at forebyggende indsatser tilpasses de lokale forhold.

- Hvis man ønsker at skabe holdbare løsninger på store problemer, så skal dem, det hele handler om – det vil sige både børn og voksne – naturligvis inddrages i arbejdet. Befolkningen lever med problemerne hver dag så de ved, hvad det handler om. Politiet har derfor ramt plet når de skriver, at det er vigtigt, at lokale selv bliver hørt og inddraget i processen, skriver hun.

Familien skal inddrages

Børnetalsmanden har dog et par kommentarer til politiets rapport om de 191 anmeldelser om seksualforbrydelser begået mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014 til og med 2018. Hun påpeger, at hele familien og det nærmeste netværk skal involveres, når et barn der er blevet seksuelt misbrugt skal hjælpes.

- De problemer, som børn og familier i vanskelige livssituationer har, skal løses i et tæt samarbejde med hjælpeinstanserne, lyder det.

Hun glæder sig over, at politiet sidste år har underskrevet en samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq samt Selvstyret.

Hun pointerer, at disse instanser er vigtige i arbejdet for at hjælpe udsatte børn og deres familier.

Problemet er landsdækkende

Chefpolitiinspektør i Grønlands Politi, Svend Foldager udtalte under et orienteringsmøde til pressen i går om, at det ellers er oplagt at foretage flere lignende undersøgelser i andre dele af landet, og i landsplan.

Og MIO fremhæver i sin pressemeddelelse, at det skal huskes Tasiilaqs problemer også gælder på landsplan.

- Tasiilaq og bygderne står ikke alene med disse problemer. Mange af de problemer, vi ser i Tasiilaq ser vi desværre også i andre byer og bygder i resten af landet. Der er brug for en indsats på et langt større niveau, skriver Aviâja Egede Lynge.

MIO har tidligere opfordret til at få en national handlingsplan for børn og unge, der blandt andet kan bruges for at hjælpe børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.