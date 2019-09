Tasiilaq: Sexkrænker og offer kender ofte hinanden

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 24. september 2019 - 08:19

Fem procent af hele Grønlands befolkning bor i Tasiilaq og omegn. Alligevel kommer 27 procent af alle anmeldelser om kønsligt forhold til et barn under 15 år i Grønland i 2018 fra Tasiilaq.

Tasiilaq har det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge per indbygger.

Ifølge rapporten, som Grønlands Politi offentliggjorde mandag den 23. september, kender krænkeren sit offer forud for forbrydelsen.

Relationen mellem krænker og offeret er undersøgt af politiet:

43 procent af krænkere er en voksen, hvor halvdelen af dem er ven eller bekendt med offeret

I 26 procent af anmeldelserne er krænkeren i familie med offeret

I de resterende 21 procent er krænkeren en jævnaldrende

Relationen til offer

- Relationen mellem forurettede og gerningsperson varierer i forhold til gerningsindholdet i anmeldelsen, lyder det i rapporten.

I anmeldelser om kønsligt forhold til et barn under 15 år er krænkeren og offeret jævnaldrende, mens 11 procent er et familiemedlem. Når det gælder blufærdighedskrænkelse er to procent af krænkerne jævnaldrende, mens 39 procent er et familiemedlem.

Krænker og offer bor sammen

Langt de fleste forbrydelser, 79 procent, sker i private adresser, mens kun tre procent af forbrydelserne er sket i offentlige steder som børnehaver, butikker og udendørsarealer.

De restende en femtedel af anmeldelserne, 18 procent, er der ikke oplyst om gerningssted.

Ifølge rapporten sker seksuelle forbrydelser spontant, når der opstår muligheder for krænkeren, og oftest i krænkerens eller offerens hjem.

- Der er anmeldelser, hvor gerningsstedet er forurettedes og gerningspersonens fællesadresse. I cirka en tredjedel af anmeldelserne, som er begået på en privat adresse, har det ikke været muligt at fastlægge, om der er tale om forurettedes eller gerningspersonens private adresse. Det har i disse tilfælde heller ikke været muligt at fastlægge, om personerne har en tilknytning til stedet, lyder det.

89 procent af alle ofre for seksualforbrydelser i Tasiilaq og omegn er under 15 år på gerningstidspunktet. Af de 191 ofre, er 169 piger og 22 drenge.

Den yngste anmeldte gerningsperson er ni år, mens den ældste person var 83 år på gerningstidspunktet.