Børnetalsmanden: Glædeligt at kommunen vil leve op til loven

Det ville nok være en overdrivelse at sige, at børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er voldsomt imponeret over den politik for udsatte børn og familier, som Kommuneqarfik Sermersooq. Men hun ser det dog som et nødvendigt skridt i den rigtige retning.

- Det står jo i loven, at kommunerne skal udføre de ting, som er formuleret i politikken. Så det er da glædeligt, at kommunen har tænkt sig at leve op til loven - tre år efter den er vedtaget, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- De ting der er formuleret i politikken, er ganske enkelt en forudsætning for, at man rent faktisk kan forebygge, at problemerne vokser sig store og tunge.

Kommuneqarfik Sermersooq har især i Tasiilaq problemer med at få foretaget de socialfaglige undersøgelser. Og selvom udtrykket umiddelbart lyder temmelig bureaukratisk, så er de helt afgørende, da de danner grundlaget for, at et barn udsat for omsorgssvigt, vold eller overgreb får den rigtige hjælp.

- Jeg vil gerne minde om, at de socialfaglige undersøgelser skal udføres prompte og korrekt, hvis vi skal sikre, at børnene får den nødvendige hjælp, siger børnetalsmanden.