Lokalt ansvar skal styrke indsatsen i Tasiilaq

En fagchef og sagsbehandlerne på børne- og familieområdet i Tasiilaq har fået kompetence til selv at træffe beslutninger uden at skulle konsultere Nuuk.

Målet er en mere effektiv behandling af de mange, ofte tunge børnesager. Det fremgår af en politik for udsatte børn og unge, som udvalget for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq skal drøfte i dag.

- Der er desuden etableret en organisering i Tasiilaq, hvor der lokalt er udlagt beslutningskompetence. Det betyder, at de administrative beslutningsprocedurer her er forenklet og smidiggjort, står der i politikken.

- Med henblik på at sikre lokal opgaveløsning og udvikling af børne- og familieområdet på Østkysten hører både Myndighedsområdet og Forebyggelse- og Behandlingsområdet i Tasiilaq nu under én og samme fagchef.

Sagsbunker

Generelt har kommunens sagsbehandlere fået langt større spillerum til selv at træffe beslutninger.

- Med en forenkling af kompetencefordelingsplanen for Forvaltning for Børn og Familie er der også delegeret vidtgående kompetence til sagsbehandlerne i forbindelse med sagsbehandlingen.

Netop i Tasiilaq har der været stort behov for, at sagsbehandlingen fungerer mere effektivt. Som dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' viste, så har sager, hvor der var mistanke om vanrøgt, vold eller overgreb mod børn, hobet sig op på skrivebordene.

Og så sent som sidste sommer måtte den ansvarlige direktør Martha Lund Olsen erkende, at det stadig halter gevaldigt med at få udført de socialfaglige undersøgelser. Der bliver dog nu reageret hurtigt på selve indberetningerne.

Samarbejde mellem politi, sundhedsvæsen og kommune

Men diverse rapporter har ligesom dokumentaren vist, at også samarbejdet mellem de forskellige myndigheder haltede voldsomt. Også her er der sat ind.

- Endvidere er der i Tasiilaq etableret et tværsektorielt samarbejde imellem Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands Politi og Grønlands Selvstyre. Et samarbejde der har flere formål. Der er blandt andet igangsat en samlet koordineret indsats for, hvordan man forebygger, mindsker og behandler seksuelle overgreb mod børn i Tasiilaq.

- Det er ovenstående typer af tværgående, inddragende og langvarige indsatser, der kan være medvirkende til at skabe vedvarende sociale ændringer. Udgangspunktet for indsatserne har været Tasiilaq, men der opsamles læring og erfaringer, som også kan anvendes andre steder i kommunen.

I Tasiilaq er 140 børn anbragt udenfor hjemmet. Til sammenligning er der i Nuuk, der er ni gange så stort, anbragt 200 børn udenfor hjemmet.