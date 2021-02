Børnetalsmand bekymret over stigende alkohol og vold

redaktionen Tirsdag, 23. februar 2021 - 13:35

- Jeg er meget bekymret over de seneste tal fra Politiet. Alkoholmisbrug i hjemmet er en af de hyppigste årsager til mistrivsel hos børn. I MIO fortæller børnene om deres oplevelser af de voksnes adfærd. De fortæller, at de bliver bange og utrygge, når de voksne drikker.

Det siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse. Derfor mener hun, at der bør lyttes mere til de børn og unge, der lever med de voksnes alkoholmisbrug.

Aviâja Egede Lynge har nemlig fulgt den senere tids stigning i alkoholrelaterede problemer, som politiet har offentliggjort. Ifølge Politimester Bjørn Tegner Bay er det politiets erfaring, at der er alkohol involveret i langt de fleste tilfælde af vold samt i næsten alle tilfælde af husspektakler.

Tale åbent om alkoholproblemer

Børnetalsmanden er derfor glad for de udmeldinger, der er kommet fra både formand for Alkohol- og Narkotikarådets formand, Frederik Lundblad og fra ledende regionslæge Jesper Olesen. De efterlyste, at der skal findes årsagerne bag alkoholproblemet.

- Det er godt, at flere og flere taler om alkoholafhængighed og om dens skadelige konsekvenser. Jeg er meget enig i Frederik Lundblads holdning om, at vi skal væk fra symptombehandling og i stedet fokusere på årsagerne bag problemet, fremhæver Aviâja Egede Lynge.

- Samtidig bør vi huske, at for det enkelte menneskes vedkommende er alkoholmisbrug ekstremt følsomt og forbundet med skyld- og skamfølelser. Vi bør derfor arbejde for at gøre det normalt at tale åbent om alkoholproblemer på en respektfuld, værdig og empatisk måde, lyder det fra Børnetalsmanden.