Alkoholkampagner har slået fejl

Skadestuen i Nuuk har i weekenden efter udbetalingen af månedslønnen behandlet og taget sig af over 30 hændelser, der var pådraget under alkoholindtagelse.

Det skriver avisen AG.

- Det frustrerer os. Dels fordi, at det rent faktisk betyder, at vi er nødsaget til at bruge rigtig mange af vores sundhedsfaglige ressourcer på noget, som vi vurderer til, at folk bare skulle have drukket lidt mindre, siger Jesper Olesen, der er ledende regionslæge på Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Af de over 30 hændelser, handlede otte af tilfældene om patienter under 18 år.

- Det er dybt bekymrende, at der er så mange unge, der får brug for hjælp på skadestuen, fordi de har drukket sig så fulde, at de er kommet til skade, siger han.

Fokus på unge

Jesper Olesen bakkes op af formanden for Alkohol- og Narkotikarådet, der har fokus på de unge.

- Hvis vi skal lykkes med at skabe sundhed og trivsel for børn og unge og nedbringe deres brug af rusmidler, så skal vi væk fra symptombehandling og væk fra fokus på den enkelte. I stedet skal vi finde årsagerne bag problemet, siger Frederik Lundblad, der er nyudnævnt formand for Alkohol og Narkotikarådet.

