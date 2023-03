Børnehaveleder: Intra er kommet for at blive

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 15:49

Avannaata Kommunia arbejder på at indføre brug af Intra i vuggestuer og børnehaver. Alle daginstitutioner i Ilulissat skal have indført Intra i starten af dette år, og resten af kommunen skal indlemmes fra næste år.

Den første børnehave, der har haft glæden af den digitale løsning er børnehaven Arnarsiaq i Ilulissat. Børnehaven, der til daglig har 60 børn, har så gode erfaringer med Intra, at det nu er svært at forestille sig, at børnehaven kommer til at bruge papirarbejde igen.

Børnehaven Arnarsiaq kom ind i forsøgsordningen i august 2022.

- Vi er kommet helt væk fra at bruge fysiske papirer. Alt foregår digitalt nu, ved at bruge Intra. Forældre skriver deres barn ind og ud via intra, ved aflevering og hentning. Og sygemelding af et barn sker også via Intra, forklarer leder af børnehaven, Karl Frederik Møller.

Skaber mere tid

Bare det, at forældre selv tjekker deres børn ind og ud samt melder dem syge digitalt gør, at pædagoger har mere overskud.

Børnehaven får ingen opringninger om morgenen, hvor forældre melder børn syge.

- Vi kan faktisk mærke, at personalet har mere tid til børnene. Og personalet er mere til stede, når de ikke skal sætte krydser af eller tage telefon for at få sygemeldinger. Alt foregår digitalt, hvilket skaber mere overblik og tid, forklarer Karl Frederik Møller.

Samtidig skaber Intra overblik over hvor mange børn, der befinder sig i børnehaven. Personalemæssigt og i forhold til aktiviteter er det dermed også nemmere at planlægge, forklarer børnehavelederen.

Et klik på mobilen

Ved forsøgsordningen fik Børnehaven Arnarsiaq iPads på alle stuer. Al personale og alle forældre samt andre familiemedlemmer, der henter børn tit i daginstitutionen, er tilmeldt Intra.

- Der skal kun et klik til og et par minutters brug af app’en, så er der sendt en meddelelse til personale og forældre. I en institution kan der være meget information, der skal meldes ud til brugerne. Igen er der kun gevinst her, hvor et par klik gør, at informationen når ud til alle, fortæller lederen af Arnarsiaq.

App'en Intra til daginstitutioner, som benyttes i Ilulissat har flere funktioner, der gør det nemt for brugerne at navigere i meddelelser og generelle informationer. App, Intra

Alt information, velkomstfoldere og politikker for børnehavnes dagligdag ligger allerede på Intra og er udarbejdet på både dansk og grønlandsk.

Alle aktiviteter og kommende møder i daginstitutionen kommunikeres også via app’en, oplyser Karl Frederik Møller.

Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse skal prioritere midler til at indføre Intra i alle daginstitutioner i kommunen til budget for 2024.