Avannaa indfører intra for daginstitutioner

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. marts 2023 - 15:45

Forældre med børn, der starter i 1. klasse i folkeskolen kender det allerede. Systemet Intra, hvor skolen kan sende oplysninger omkring aktiviteter og aflysninger og hvor forældre for eksmepel kan meddele, hvis barnet ikke skal møde ind i skole.

Redskabet er velkendt blandt folkeskolelærere. Men nu gør Intra også indtog i daginstitutionslivet i Avannaata Kommunia, i første omgang i Ilulissat.

Intra for vuggestuer og børnehaver i Ilulissat skal gøre det nemmere for personalet for at holde styr på børnenes fremmøde og eventuelt fravær for det enkelte barn. Dette skal være med til at holde styr på børnenes fremmøde og planlægge aktiviteter for de børn, der er mødt ind.

Samtidig skal Intra være med til at holde øje med antal timer, børn er i daginstitutioner. For lidt timer i daginstitutionen kan påvirke barnets udvikling, mens for lange dage i daginstitutioner kan belaste et barn.

- Personalet får nemmere overblik over, om en plads bliver brugt få timer eller måske hver dag fra 7.30-17, og så kan personalet tage de samtaler, der skal til med forældrene, fortæller fagchef for dagtilbud i Avannaata Kommunia, Else Marie Ravnshøj, på Avannaata Kommunias hjemmeside.

Foreløbige forsøg er vellykket

Børnehaven Arnarsiaq har benyttet Intra i efteråret 2022 som forsøg. Foreløbige erfaringer er gode, vurderer kommunen og indfører Intra i alle daginstitutioner i Ilulissat i 2023. Hvis forløbet i den ene by fungerer, skal kommunalbestyrelsen finde midler til at indføre redskabet til alle daginstitutioner i hele kommunen, lyder det.

- De første meldinger er meget positive og nu skal personalet stille og roligt have tid til at sætte sig ind i Intra og de mange muligheder, der er i systemet. Så vi regner med, at alle daginstitutioner er på Intra i løbet af de næste par måneder, siger Else Marie Ravnshøj Johansen.

Med fra mobilen

I et led af implementeringen af Intra i daginstitutioner har tæt på 100 ansatte i vuggestuer og børnehaver i Ilulissat været samlet til præsentation af det nye digitale kommunikationsredskab.

Intra kan benyttes som App i mobilen eller ved at logge ind gennem en pc.

Ledelsen får også et redskab gennem Intra, hvor de nemt kan kommunikere med grupper eller direkte til personalet omkring vagt- og ferieplaner.

En app til forældre og personalet har også været vendt i Kommuneqarfik Sermersooq som et borgerforslag.