Bedre dagtilbud: App, bedsteforældre og vikarkorps foreslået

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. januar 2023 - 16:44

Bedre kommunikation, udvikling af faste vikarkorps, app til forbedring af kommunikation til forældre og bedsteforældre der kan bistå pædagoger i daginstitutioner.

Det er nogle af de 13 forslag, som Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget efter at kommunen i september og oktober 2022 har efterspurgt forslag til forbedringer af daginstitutioner.

Kommuneqarfik Sermersooq har især i Nuuk været udfordret med at få vuggestuer og børnehaver til at fungerer optimalt i 2022. I en periode har kommunen været nødsaget til at sætte indskrivning af nye børn i vuggestueerne på hold på grund af personalemangel.

Kommunen har derfor bedt borgerne om bud på forslag til at forbedre området, gældende for hele kommunen.

App, bedsteforældre og vikarer

Et af de tilbagevendende forslag, som kommunen har modtaget handler om at udvikle et vikarkorps, der kører ud til vuggestuer og børnehaver, som mangler personale.

- Kommunen kan undersøge den daglige personalemangel for at afgøre, hvor mange fastansatte vikarer, der kan køre ud til institutionerne. Et slags vikarbureau, ikke kun i hver institution for sig, lyder et af forslagene.

En anden har foreslået, at de ældste borgere der ønsker at arbejde på deltid hives ind, så de kan bistå pædagogerne i deres arbejde med de yngste borgere i kommunen.

Et andet forslag går på, at der udvikles en app, der kan skabe bedre kommunikation mellem forældre og personale:

- Pædagogen kan skrive hver uge om hvad, børnenes aktiviteter har været i løbet af ugen, hvad planerne er for næste uge og evt. skrive hvad børnene skal have på af tøj i løbet ugen til de forskellige aktiviteter.

Samme forslagsstiller påpeger, at app’en også kan bruges til sygemelding af børn eller oplysninger om nyt personale eller vikarer.

Kommuneqarfik Sermersooq behandler nu de forskellige forslag.