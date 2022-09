Personalemangel: Indskrivning til stor vuggestue sættes på pause

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 01. september 2022 - 07:47

Alt for få personale til fire vuggestuer og fire børnehavestuer i Nukariit i Nuuk-bydelen Qinngorput har nu en direkte konsekvens for forældre med nyfødte, der ønsker at skrive deres barn ind i daginstitutionens vuggestuer.

Nukariit har plads til i alt 128 børn, hvor personalenormeringen er på 29. Dermed er daginstitutionen en af de større i Nuuk.

Forvaltningen for børn og skole i Kommuneqarfik Sermersooq har særskilt besluttet at sætte indskrivninger af nye børn på pause, da der er for stor en personalemangel til de mange børn.

To måneders pause

Det bekræfter kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Damkjær til Sermitsiaq.AG.

Børn, der allerede er indskrevet, er stadig på ventelisten, og skal stadig modtages i vuggestuen.

Det midlertidige stop af indskrivning til daginstitutionens vuggestuer blev besluttet i sidste uge, og gælder maksimalt de næste to måneder. Lars Damkjær oplyser dog, at indskrivningen kan genoprettes tidligere såfremt, personalesituationen bliver bedre før slutningen af oktober.

Gælder kun den ene institution

- Begrundelsen for det midlertidige stop af indskrivning er, at der simpelthen ikke er nok personale i daginstitutionen. Og det gælder kun for den ene daginstitution, oplyser Lars Damkjær.

Kommunen oplyser ikke, hvor mange medarbejdere, daginstitutionen mangler for at opfylde personalenormeringen.

Kommunikationschefen er ikke bekendt med, om der har været en lignende midlertidig stop af indskrivninger til vuggestuer i andre daginstitutioner i Nuuk tidligere.