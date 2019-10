Bliv afprøvet til værnepligtsuddannelsen i Grønland

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 09. oktober 2019 - 17:19

Forsvaret tager til fire byer i Grønland for at afprøve unge mænd og kvinder, som er interesserede i at tage en værnepligtsuddannelse i Danmark.

Det meddeler Forsvarsministeriets Personalestyrelse i en pressemeddelelse.

Mød Forsvaret i disse byer:

Aasiaat 24.-25. oktober

Sisimiut 27.-28. oktober

Nuuk 1.-2. november

Qaqortoq 6. november

- Det er mit ansvar som forsvarsminister at sikre, at Forsvaret er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer i og omkring Grønland. At vi i år udvider afprøvningen i Grønland til fire byer, er et vigtigt skridt i den retning. Til alle grønlandske unge, der overvejer at deltage i efterårets værnepligtsafprøvning i Grønland, vil jeg derfor sige: Vi får hårdt brug for jer. I er en vigtig del af det fremtidige samarbejde om Forsvarets tilstedeværelse i Grønland og varetagelsen af hele Rigets sikkerhed, siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

Aftaler laves på dagen

Kvinder og mænd, der er over 18 år kan møde op på dagene uden forudgående aftale og få foretaget intelligenstest, lægeundersøgelse og vejledning, hvilket sammenlagt tager omkring halvanden time.

- Hvis man bor i Grønland og har et ønske om at aftjene værnepligt, så bliver den proces meget lettere, når vi nu kommer ud til fire byer i Grønland og gennemfører afprøvning til værnepligtsuddannelsen. Her kan man på dagen få afgjort, om man er egnet eller begrænset egnet til værnepligten. Er man det, vil der med det samme være mulighed for at indgå en aftale om at gennemføre værnepligtsuddannelsen i Danmark, oplyser Kaptajn Dennis Rasmussen, som er ansvarlig for afprøvningen i Grønland.

LÆS OGSÅ: Forsvarsminister: Behov for flere grønlændere i Arktisk Kommando

Sidste år kom Forsvaret første gang nogensinde til Grønland for at udføre værnepligtsafprøvninger i en by.

Sidste blev der underskrevet aftaler om værnepligt i Hæren, Søværnet og Beredskabsstyrelsen med 22 personer, og Forsvaret håber, at interessen vil være større i år.