Blind Nordpols-farer: Mit livs største antiklimaks

Bent Højgaard Sørensen Mandag, 15. april 2019 - 15:10

Den blinde danske eventyrer Arne Christensen er dybt skuffet. Hans tur på langrendsski over drivisen til Nordpolen, der skulle være startet mandag den 15. april, er pludseligt blevet aflyst. Lige som hundrede andre skiløbere må han droppe sin spektakulære ekspedition til verdens top.

- Det er mit livs største antiklimaks. Jeg ærgrer mig og er er dybt skuffet over aflysningen af turen. Min hjælper Claus Geleff og jeg var jo klar til at rejse, indtil vi med ultrakort varsel fik beskeden om, at vores ekspedition var aflyst., siger den 65-årige Arne Christensen, der bor i Virum nord for København.

Flere medier, herunder det Svalbard-baserede Icepeople.net, skriver, at aflysningerne af dette års ekspeditioner til Nordpolen er en udløber af spændingerne og konflikten mellem Rusland og Ukraine, bl.a. efter Ruslands annektering af Krim.

Politisk uro

Arbejdet med at gøre en landingsbane på drivisen 130 km fra Nordpolen færdig kollapsede i kølvandet på politisk uro, efter at russiske embedsmænd forbød ukrainske piloter og besætning at lande i en privat russisk-schweizisk lejr på isen i Det Arktiske Ocean.

- Russerne har trukket stikket og lukket ned for alle ekspeditioner til Nordpolen i år, siger Arne Christensen.

Han har i flere år arbejdet på og forberedt sin tur, så han blev den første blinde i verden, der nåede Nordpolen på langrendsski. Alt var planlagt i detaljer. Han og makkeren havde skaffet over en halv million kroner, blandt andet ved donationer, til turen.

Et ukrainsk fly med ukrainske piloter skulle flyve Arne Christensen og hans team fra Longyearbyen på den norske øgruppe Svalbard til den russisk-drevne lejr på isen, Barneo Ice Camp, der ligger i internationalt farvand. Svalbard ligger halvvejs mellem det nordligste Norge og Nordpolen.

Russerne har annulleret åbningen af lejren i år, mens ukrainerne og fly af ukrainske myndigheder har fået forbud mod af flyve mellem Longyearbyen og lejren. Mellem 250 og 300 eventyrere fra hele verden, der havde booket ture til Barneo-lejren, har i mange dage, ja flere uger, ventet i Longyearbyen på, at lejren skulle åbne.

- Hotellerne har været overbookede, og folk har ligget på gangene og sovet, fortæller Arne Christensen.

Strandede på Svalbard

Eventyrerne strandede på Svalbard, efter at Barneo-lejren og dermed Nordpolen i sidste uge blev lukket for besøgende for første gang i 18 år. Den norske webavis, Barents Observer, fortæller med Explorerersweb som kilde , at det var politiske myndigheder i Ukraine, der afviste at give licens til, at ukrainske fly fløj til lejren på isen. Samtidig har de russiske myndigheder lukket lejren Barneo-lejren, hvorfra Arne Christensen og de øvrige eventyrere ellers havde fået tilladelse til at starte deres tur på blandt andet ski fra, for resten af 2019-sæsonen.

Lejren, der ligger på 89. breddegrad, har haft åbent hvert år siden 2002 i tre til fire uger i april. I slutningen af april bliver isen ustabil og bryder op. Det gør det umuligt at lande sikkert på en stribe is. Men fordi Murmansk i Sibirien i Rusland er for langt væk, er passagerer og udstyr fløjet med ukrainske An-74-fly, der med motorer på vingerne er specielt designede til flyvninger i koldt vejr.

I de seneste år har russiske politikere, paramilitære grupper og grænsevagter også besøgt lejren. I de seneste uger har forskellige grupper af eventyrere og ”opdagelsesrejsende” ventet på Svalbard for at være klar til åbningen af Barneo Ice Camp. Arne Christensen valgte at lægge rejsen til Svalbard til sidste uge, men kom heldigvis ikke af sted.

-Det er vanvittigt, hvad der er sket. I sidste uge fik vi at vide, at der var problemer med flyene, så starten på ekspeditionen ville blive udsat op til til tre dage, så vi blev fløjet op på isen fra Svalbard mandag den 15. april. Derfor udsatte vi vores afrejse fra Danmark et par dage. Vi var fuldstændig klar, havde pakket alt og var parate til at være i Kastrup Lufthavn i fredags kl. 16.45 for at rejse til Oslo og derfra videre til Svalbard. Kl. 14.50 samme dag får vi absolut sidste øjeblik en melding om, at turen er aflyst, fordi ukrainerne ikke vil flyve, og den russiske lejr på isen er lukket, siger Arne Christensen.

Klar til næste år

Han er dog klar til at gennemføre sin ekspedition i april næste år. Arne Christensen håber, at den russiske Barneo-lejr åbner, og flyvningerne fra Svalbard kan ske som de foregående år, så hans nordpolsfærd kan gennemføres. Eventyreren vil nå sit højeste mål om som den første blinde at stå på ski til Nordpolen.

Navnet Barneo er lavet af eventyrere som en spøg, da der er polarvejr i lejren i modsætning til den tropiske ø i Sydøstasien, Borneo. Barneo, der ligger omkring 130 km fra Nordpolen, er som nævnt en privat lejr, som russere og schweitzere står bag.