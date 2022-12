Billeder: Borgere mindes skuddræbt mand

Kassaaluk Kristensen Mandag, 12. december 2022 - 13:00

En tragisk hændelse, der berører alle i byen.

Sådan beskriver Ole Madsen skudepisoden søndag morgen, hvor en ældre mand på 61 år blev dræbt af skud. En ung mand på 17 år er anholdt i sagen.

- Jeg finder det vigtigt, at vi samles i sorgen over den afdøde, og vise vores medfølelse til de efterladte men også til gerningsmandens familie. Begge familier er uden tvivl rystet og sidder i stor sorg, fortæller Ole Madsen til Sermitsiaq.AG.

Qasigiannguit er en mindre by med 1.047 borgere. Og en tilslutning af 300 borgere til mindehøjtideligheden viser, at hændelsen berører alle, fortæller Ole Madsen.

Borgerne samledes klokken 19.00 søndag aften, hvor Ole Madsen, der er kateket og organist i byens kirke var arrangør. Han påpeger, at det er vigtigt, at borgerne engagerer sig mere med hinanden, så de kan hjælpe hinanden i svære tider uden at vente på krisehjælp udefra.

- Vi skal huske på, at vi som mennesker har ressourcer til at hjælpe hinanden med at gå igennem svære tider som det her. Vi kan altid gribe hinanden og være der for hinanden. Det synes jeg er vigtig at understrege efter denne mindehøjtidelighed, siger han.

Salmer og bøn

Byens præst holdt tale, og læste en bøn op til deltagerne.

- Jeg er berørt over, at så mange var med. Søndag er en dag, hvor alle følte sig tunge om hjertet. Alle var i chok over den voldsomme episode, derfor er det vigtigt, at vi viser omsorg til hinanden, siger Ole Madsen.

Under mindehøjtideligheden blev der sunget tre salmer.

Den 17-årige mand er sigtet for drab på den 61-årige. Grønlands Politi har tidligere meldt ud, at anmeldelsen drejede sig om, at der blev affyret flere skud i byens centrum. Kommune Qeqertalik har iværksat krisehjælp til flere vidner.