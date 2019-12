Betjente: Forhandlinger om lønløft er i gang

Walter Turnowsky Mandag, 16. december 2019 - 15:01

Nu bliver der konkret forhandlet om et lønløft til politi- og anstaltsbetjente i Grønland. Tidligere i dag var de to grønlandske folketingsmedlemmer indkaldt til forhandlinger med justitsminister Nick Hækkerup (Soc).

I forbindelse med forhandlingerne om den danske finanslov blev der afsat 49,2 millioner kroner ekstra over fire år til en justitspulje til Grønland. Pengene er blandt andet tænkt til et lønløft til politi- og anstaltsbetjente, men det er ikke i finansloven fastlagt præcis, hvordan pengene skal bruges. Det er det, der nu bliver forhandlet om.

På det seneste har der, også i danske medier, været stort fokus på personalemanglen på den nye anstalt i Nuuk. Kriminalforsorgen kan nemlig ikke rekruttere tilstrækkelig med anstaltsbetjente med det nuværende lønniveau.

- Jeg lagde på dagens møde vægt på, at der også skal prioriteres en betydelige del af midlerne til et lønløft til politibetjentene, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG. Hun kan ikke fortælle om selv forhandlingerne, men kan udelukkende redgøre for sine egne synspunkter.

- Når det gælder anstaltsbetjentene, er det min opfattelse, at der er behov for både uddannelses- og et lønløft, siger hun.

Anstaltsbetjente i Grønland har en toårig uddannelse, hvorimod fængselsbetjente i Danmark og på Færøerne har en treårig uddannelse.

Forhandlingerne ventes at falde på plads i starten af det nye år.