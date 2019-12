Notat om det åbenlyse: Der ER forskel på lønnen mellem danske og grønlandske betjente

Walter Turnowsky Fredag, 13. december 2019 - 13:26

Det er ikke ligefrem gået hurtigt med at få udredt forskelle i løn og ansættelsesvilkår mellem grønlandske og danske politi-anstaltsbetjente. I slutningen af 2017 nedsatte justitsministeriet en arbejdsgruppe, der skulle udrede lønforskellene. Nu foreligger notatet langt om længe.

Beslutningen om at nedsætte arbejdsgruppen blev fra første færd kritiseret af Aaja Chemnitz Larsen (IA), der mente, at man var i gang med at undersøge det velkendte. Da arbejdet så blev ved med at trække ud, kaldte hun arbejdsgruppen en 'syltekrukke'.

- Vi vidste det jo godt

Efter at Aki-Matilda Høegh-Dam (S) blev valgt ind i Folketinget, har også hun presset på for at få udlignet lønforskellen. Derfor er hun også godt tilfreds med, at arbejdsgruppen nu har fået regnet færdig.

- Det var noget af det første jeg bad om at få en hurtig afklaring på da jeg kom i Folketinget, jeg gjorde det igen da jeg blev formand for Grønlandsudvalget og jeg har løftet debatten om betjentenes ansættelsesvilkår af flere omgange på talerstolen og senest i tirsdag til statsministrenes udvidet spørgetime, siger hun i en pressemeddelelse.

Notatet viser da også netop det, som har været kendt i en rum tid - nemlig, at det der er forskel på løn- og ansættelsesvilkår.

- Notaterne slår fast at der er en lønforskel på betjente med dansk og grønlandsk baggrund. Det viste vi jo allerede godt, lyder det fra Siumuts folketingsmedlem.

Der er på den danske finanslov afsat 50 millioner kroner ekstra over fire år til justitsvæsenet i Grønland. Pengene er blandt andet tænkt til et lønløft til betjentene.