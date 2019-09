- Betændt politisk efterår

W. Turnowsky / J. Schultz-Nielsen Torsdag, 05. september 2019 - 06:56

Den politiske efterårssæson kan ende med at blive endog særdeles stormomsust. Det vurderer både Demokraatit og Inuit Ataqatigiit.

Det skyldes ikke mindst, at Anders Olsen, der er talsmand for de syv oprørere i Siumut for sit eget vedkommende har erklæret, at han fortsat nærer mistillid til formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

- Som støtteparti er det naturligvis ikke særlig rart, at det bærende parti i Naalakkersuisut har interne problemer, siger Demokraternes Justus Hansen til Sermitsiaq.AG. Han henviser netop til, at et flertal i Siumuts gruppe i Inatsisartut står bag mistillidserklæringen rettet mod Kim Kielsen.

- Med den uro, der er i Siumut, frygter jeg, at efteråret vil blive meget politisk betændt.

IA-formand Múte Bourup Egede mener ligeledes, at Siumut-uroen vil kaste sin skygge over efterårssamlingen.

- Det er åbenlyst for alle, at hele koalitionen ser ustabil ud. Vi ved ikke, hvordan de syv oprørere i Siumut vil forholde sig, når efterårssamlingen går i gang, siger han.

- Ikke godt for landet

De syv Siumut-oprører skal mødes med partiets hovedbestyrelse i et forsøg på at finde kompromisser på de forskellige stridsspørgsmål. Dette skal ske inden efterårssamlingen går i gang 20. september. Men hverken Justus Hansen eller Múte Bourup Egede tror for alvor på, at tingene vil falde til ro.

- Med den uro, der er i Siumut, frygter jeg, at efteråret vil blive meget politisk betændt, siger Justus Hansen.

De syv oprører har hidtil ikke tilkendegivet, hvorvidt de vil fremsætte eller støtte et eventuelt mistillidsvotum rettet mod Kim Kielsen. Naalakkersuisut-formanden selv har dog gjort det klart, hvad hans reaktion vil være, hvis han kommer i mindretal: Så udskriver han valg.

Múte Bourup Egede mener, at Siumut er alt for meget beskæftiget med sig selv.

- Det er klart, at den lukkede ledelsesstil ikke er god for landet og ej hellere for samarbejdet i Inatsisartut. Der er behov for en åben og klar vision for landets fremtid, siger han.

Barske forhandlinger om finansloven

Selv hvis Kim Kielsen undgår et mistillidsvotum, og landet dermed slipper for et valg, så regner Múte Bourup Egede med, at der venter et turbulent politisk efterår forude.

- Jeg regner med, at der bliver tale om hårde forhandlinger om finansloven. Naalakkersuisut har gjort det klart, at der er et meget lille råderum og at alle forslag til nye udgifter skal ledsages af forslag til finansiering.

Dertil kommer, at Demokraatit tidligere har meldt ud, at de ønsker besparelser på den offentlige sektor. Det vil gøre prioriteringerne endnu barskere, hvis der samtidigt er ønsker om at bruge flere penge på for eksempel skoler, udsatte børn og ældre.

- Så min vurdering er, at processen kan blive mindst lige så barsk som behandlingen af lufthavnspakken sidste år. Tingene bliver hellere ikke bedre af, at Naalakkersuisut i deres finanslovsforslag vil spare på velfærden uden en endelig plan, mener Múte Bourup Egede.