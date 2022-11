Bestyrelsesformand: Vi kan ikke spare mere uden at miste penge

Merete Lindstrøm Mandag, 21. november 2022 - 11:48

Dårlig økonomi på Kampus Cujalleq har startet en lavine af kritik af ledelsen og af naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter P. Olsen.

Det førte tidligere på ugen til, skærpet kritik fra revisionsudvalget og et mistillidsvotum mod naalakkersuisoq fremsat af oppositionen, som dog blev afværget af et flertal bestående af Siumut og IA i salen.

Den daglige drift af Campus Kujalleq varetages af ledelsen på Campus og bestyrelsen fører tilsyn med budgetter og regnskaber. Derfor har redaktionen spurgt bestyrelsen, hvordan det kunne gå så galt flere år i træk.

- Problemet er at bevillingen har været for lav, lyder svaret fra bestyrelsesformand for Campus Kujalleq Karsten Lyberth Klausen.

Økonomien er vores ansvar

Men hvis bevillingen er for lav og der bruges for mange penge, er det så ikke bestyrelsens ansvar at få rettet op på tingene?

- Jo økonomien er bestyrelsens ansvar, erkender formanden.

- Vi har også handlet på det, vi kan for at reducere omkostningerne.

Bestyrelsen for Campus Kujalleq har blandt andet opsagt et lejemål og reduceret lærerstaben på gymnasieområdet.

- Vi har forsøgt at skære ind til benet, men vi kan ikke skære ned på aktiviteterne, uden at vi samtidigt mister penge fra bevillingen, fordi pengene følger med aktiviteterne. Og så er vi jo lige vidt, påpeger Karsten Lyberth Klausen.

Allerede tilbage i 2018 gjorde Campus Kujalleq departementet opmærksomme på de økonomiske udfordringer.

Dengang fik Campus Kujalleq forhøjet antallet af GUX-holduger så det svarede til antal som KTI har, men der fulgte ikke flere penge med.

Har haft for mange ansatte

Departementet afviste nemlig at forhøje GUX-taxameteret på Campus Kujalleq til samme niveau som KTI, med den begrundelse at Campus Kujalleq har en forholdsvis højere grundbevilling end KTI. Det fremgår af et notat, der er fremlagt under kritikken fra revisionsudvalget i Inatsisartut denne uge.

Bestyrelsesformanden erkender dog, at der faktisk har været tale om, at der har været for meget personale ansat, og at det blandt andet var grunden til at man valgte at afskedige den tidligere forstander, samt at opsige de medarbejdere der var for meget.

De forskellige tiltag er sket sideløbende med at bestyrelsen har været i dialog med departementet i flere år om de økonomiske problemer.

-Vi har løbende haft dialog med embedsværket. Det er jo ikke første gang, vi har et merforbrug. Vi havde møde oktober 2021, hvor vi sagde at bevillingen var for lav og vi ville komme ud med overforbrug.

Det er naalakkersuisuts ansvar

Det mundede dog ikke ud i en ekstrabevilling, eller en løsning på problemet.

- Vi fik et skriv fra revisionsudvalget med spørgsmål til, hvorfor vi ikke havde ansøgt om tillægsbevilling. Det var departementet, der sendte den videre til os.

Men det er ikke Campus Kujalleq, der skal ansøge om tillægsbevillinger, det er naalakkersuisoq for området - altså Peter P. Olsens ansvar.

Peter P. Olsen har ikke ønsket at stille op til interview om sagen men har sendt en pressemeddelelse som redaktionen ikke har valgt at bringe, da vi på den måde ikke kan stille de kritiske spørgsmål, der kan have relevans for at afdække sagen.

Bestyrelsen er dog fortrøstningsfulde over pressemeddelelsens indhold.

- Vi er glade for at naalakkersuisoq har inviteret til dialog og vi håber at det betyder at vi kan få løst de økonomiske udfordringer og der kommer en større bevilling i vores retning, slutter Karsten Lyberth Klausen.