Bestyrelsesformand om ny direktør: Hun forstår virksomhedens betydning

Merete Lindstrøm Torsdag, 10. november 2022 - 09:50

Bestyrelsesformand i Royal Greenland Maliina Abelsen har glædet sig til at præsentere den nye direktør Susanne Arfelt Rajamand for befolkningen.

- Jeg er rigtigt glad og glad for at have en samlet bestyrelse bag mig. Jeg er lettet over at vi endelig kan melde ud, hvem det er, for det har været en lang proces.

LÆS OGSÅ: Her er Royal Greenlands nye direktør

Det har været en stor del af processen at finde en, der har den internationale erfaring, det kræver at køre Royal Greenland videre på den succes som Mikael Thinghuus efterlader sig.

- Vi har kigget efter en kandidat, der har stor internationale erfaring men også en kandidat, der menneskeligt har det, der skal til i forståelsen for, hvad Royal Greenland betyder i den enkelte by og lokalsamfundet. En forståelse for at det ikke er en virksomhed, der kunne have ligget et andet sted. Det er en samfundsvital virksomhed for os i Grønland.

Har valgt den bedste kandidat

Derfor har både kompetencer, faglighed og erfaring fra verdensmarkedet indenfor fødevarer og personlighed vægtet højt i udvælgelsesprocessen, fortæller bestyrelsesformanden.

- Susanne har et fascinationsforhold til Grønland, og hun husker Royal Greenland helt tilbage fra sin tid som studerende i Danmark. Hun er nysgerrig og ydmyg og har lyst til at lære.

Bestyrelsen har haft mange overvejelser om kandidaten, som også er blevet vejet og målt af et professionelt rekrutteringsfirma. Derfor har det også været oppe og vende, om man skulle hente den nye direktør herhjemme eller ude i verden.

- Det har været grundigt overvejet og det har ikke været et fravalg af nogen. Vi er gået efter den person, som er den bedste til jobbet. Vores opgave som bestyrelse er at sikre, at vi får den mest solide hånd på roret i mange år.

På besøg "inkognito"

En del af ansættelsesprocessen har været, at kandidaten skulle opleve landet før en aftale blev underskrevet, fortæller Maliina Abelsen.

- Men vi nåede ikke at foreslå det, før hun selv spurgte, hvornår hun kunne få lov at se og opleve landet og virksomheden. Det var for os et positivt træk hos vores kandidat.

Under et noget hemmelighedsfuldt besøg i sommer, før ansættelsesaftalen var i hus, blev Susanne Arfelt Rajamand og hendes iranske mand, der har svensk statsborgerskab, vist rundt i virksomheden og fik mulighed for at opleve lidt af den grønlandske natur og kultur.

- Det var vigtigt for os at vise hende og hendes mand Grønland og at de begge to er faldet for landet. Jeg vil derfor blive meget skuffet, hvis vi har ansat en døgnflue, for det er bestemt ikke det, vi er gået efter. Vi har gjort vores ypperste og vores bedste for at finde den rette kandidat.

Håber hun får en god modtagelse

Den nye direktør flytter til Nuuk med sin mand og sine tre børn et halvt år fra 1. februar. Derefter flytter mand og børn tilbage til Malmø, hvor hans familie bor, mens direktøren selv skal fordele sin tid mellem Nuuk, resten af verden og i Malmø hos familien.

- Jeg håber, at alle vil tage rigtigt godt imod hende, og at vi i samfundet vil gøre vores ypperste for at samarbejde om de virksomheder, som er til gavn for Grønland. Jeg håber, at vi vil løfte hinanden op, og det håber jeg, at alle vil være med til.