Bestyrelse vinker farvel til Ilulissat museum

Tirsdag, 29. marts 2022 - 08:55

Endnu et museeum i Ilulissat har udfordringer. Hele bestyrelsen for Ilulissat Museum, der tæller fem personer, har i en fællesmail informeret Avannaata Kommunia om, at de træder tilbage som bestyrelse for knap to uger siden. Det er ikke så længe siden at lederen for Ilulissat Kunstmuseeum blev fyret.

Det bekræfter tidligere bestyrelsesmedlem, Erik Bjerregaard til Sermitsiaq.AG og forklarer, at begrundelsen er, at bestyrelsen føler sig negligeret af kommunen ved ansættelsesspørgsmål og organisationsændringer.

Også tidligere bestyrelsesmedlem Ingolf Skov fortæller, at kommunen ikke er vendt tilbage til bestyrelsen af Ilulissat Museum i forhold til ansættelsesforhold i bymuseet.

- Vi har kontaktet kommunen med ønske om at blive inddraget ved ansættelse af en ny museumsleder i bymuseet siden august sidste år. Trods rykkere har kommunen aldrig svaret os. Derfor har vi valgt at træde tilbage, for det ser ud til, kommunen ikke har brug for os i den henseende, siger Ingolf Skov til Sermitsiaq.AG.

Medlemmer ikke udpeget af kommunen

Den konstituerede museumsleder skal ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger stoppe i Ilulissats Museums pr. 31. marts. I den sammenhæng skal kommunen finde en ny.

Overfor Sermitsiaq.AG oplyser borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen, at bestyrelsen i Ilulissat Museum ikke er udpeget af kommunen, og at de derfor ikke inddrages i ansættelsesprocesser, da bestyrelsen sidder på frivillig basis. Borgmesteren forklarer endvidere, at kommunen ikke havde kendskab til bestyrelsens medlemmer.

At bestyrelsen sidder på frivillig basis bekræfter Ingolf Skov til Sermitsiaq.AG, og oplyser at den tidligere museumsleder har anmodet dem om at blive bestyrelse.

- Kan du så forstå, at kommunen er betænkelig med at inddrage jer i forhold til ansættelser, når kommunen ikke selv har udpeget jer som bestyrelsesmedlemmer?

- Vi tilbød vores kompetencer i forhold til ansættelsesprojekter, men blev mødt med politisk tavshed. Hvis politikerne i kommunen havde undersøgt hvem vi var, så ville de også finde ud af, at vi tilsammen har flere års erhvervserfaring, siger Ingolf Skov.

Godt samarbejde med museet

- Vi har passet på museet, som var det vores eget. Og som bestyrelse har vi også haft et godt samarbejde med både teknisk forvaltning i kommunen og museumslederen, siger han.

Blandt andet har bestyrelsen sat skub i vedligeholdelsesarbejdet for Ilulissat Museum ved at henvende sig til teknisk forvaltning i Avannaata Kommunia.

- Men i de tre år, vi har siddet i bestyrelsen har vi ikke mødt nogen politikere eller egentlige ledere i kommunen. Og det er ikke godt nok, siger Ingolf Skov.