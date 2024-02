Bestyrelse udpeger ny direktør for RAL

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 20. februar 2024 - 09:52

En ny administrerende direktør for det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL) er nu på plads, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen har udpeget Niels Clemensen, der tiltræder posten 1. marts. Clemensen er allerede et kendt ansigt i RAL, hvor han i øjeblikket varetager posten som fungerende administrerende direktør, efter at tidligere direktør Verner Hammeken forlod selskabet i efteråret.

Formand for RAL's bestyrelse, Pâviâraq Heilmann, udtaler om ansættelsen:

- Vi har i bestyrelsen været optaget af at gennemføre en professionel og effektiv rekrutteringsproces for at finde den rette administrerende direktør til selskabet.

Ansat første gang i RAL i 1993

- Royal Arctic Line A/S varetager kritisk infrastruktur og har dermed stor betydning for hele Grønland, dette i forhold til import af varer, men i særdeleshed i forhold til eksport af landets råvarer, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Rekrutteringen af den nye direktør er ifølge RAL sket i et samarbejde med et eksternt rekrutteringsbureau, og i vurderingen af kandidaterne er det bestyrelsens overbevisning, at Niels Clemensen er den rette til at varetage jobbet.

LÆS OGSÅ: RAL melder ud: Hammeken færdig som direktør

Niels Clemensen blev første gang ansat i Royal Arctic Line den 1. januar 1993, samme dag som selskabet blev oprettet, og han har en lang karriere inden for shipping bag sig.

Udover en stribe forskellige stillinger i RAL har Niels Clemensen også været blandt andet direktør i Port of Hanstholm samt commercial director i Fabricius Marine A/S.

Omblæst selskab

Den nye direktør tiltræder en post, der har været genstand for stor offentlig og politisk opmærksomhed gennem de senere år. Niels Clemensens forgænger Verner Hammeken stod således i spidsen for en række ændringer i RAL, der blandt andet har betydet et farvel til et mangeårigt samarbejde med Aalborg Havn samt et nyt samarbejde med islandske Eimskib.

I forbindelse med at Verner Hammeken fratrådte, udtalte bestyrelsesformanden, at der skulle fokus på dialog med erhvervslivet samt udarbejdelse af en sejlplan med udgangspunkt i grønlandske behov.